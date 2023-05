Emilia-Romagna, Mattarella visiterà le zone colpite dall’alluvione

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, martedì prossimo 30 maggio si recherà in visita nelle zone dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione, toccando diverse località. Mattarella, come riportato dall’Ansa, incontrerà infatti in mattinata, a Forlì, i soccorritori e la cittadinanza, mentre nel pomeriggio, a Faenza, incontrerà i sindaci.

Sergio Mattarella visiterà l’Emilia-Romagna

Secondo quanto si legge nel comunicato, i giornalisti interessati a seguire i due eventi possono rivolgersi alle Prefetture di Forlì e Ravenna. Sarà cura dell’ufficio stampa del Quirinale rendere noto nei prossimi giorni il programma completo e gli orari della visita alle zone dell’alluvione.

Le previsioni per i prossimi giorni in Emilia-Romagna

L’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno emanato, per la giornata di domani l’allerta arancione, dopo 12 giorni di allerta rossa. Registrata una riduzione del rischio idraulico nelle zone della bassa Romagna, anche se, nella pianura centro-occidentale e sulla fascia appenninica, domani, è prevista la possibilità di temporali sparsi, ma di breve durata. Permangono condizioni di criticità per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai fiumi.