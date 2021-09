Prodi boccia il Mattarella-bis: il presidente non vuole

Un secondo mandato del presidente della Repubblica non sarebbe una «rottura» perché «c’è già stata una volta: nella Costituzione non c’è scritto che non c’è un secondo mandato ma indubbiamente 14 anni sono il doppio di 7…». E comunque Sergio Mattarella ha detto di non volerlo: «I siciliani silenziosi non cambiano mai parere. E Mattarella è un siciliano silenzioso. Ha espresso il parere e non lo cambia». Lo ha detto Romano Prodi, a Rai Radio1 a “Il Mix delle 5”, condotto da Giovanni Minoli.

Per Mattarella il semestre bianco potrebbe essere inutile

«Mattarella ha fatto in passato osservazioni molto interessanti in proposito: diceva che non ci sarebbe bisogno del semestre bianco se fosse previsto un solo mandato. Se succedesse una circostanza… potrebbe cambiare parere, ma non lo penso» ha concluso Prodi.