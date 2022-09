Mattarella: «Meccanismi irragionevoli» sugli aumenti del gas

Il «vertiginoso innalzamento dei prezzi dell’energia, favorito anche da meccanismi irragionevoli e da squilibri interni tra i Paesi europei»: così Sergio Mattarella descrive l’aumento dei prezzi sul gas dell’ultimo periodo. L’occasione è la seconda giornata del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Il Presidente della Repubblica rieletto dà il via alle danze con un discorso di apertura. La questione ucraina e l’aumento del costo dell’energia diventano così centrali.

Per Mattarella il gas avrebbe prezzi con meccanismi irragionevoli

«Il prolungarsi della guerra di aggressione in Ucraina, che la Federazione Russa ha avviato consapevole delle gravi ripercussioni e del drammatico impatto sulla vita dell’Europa e del mondo intero, sta mettendo alla prova le nostre coscienze di uomini liberi e desiderosi di pace, riflettendosi sulle nostre società ed economie» spiega. Per il presidente, la risposta non può essere solo italiana, ma deve coinvolgente l’intera Unione Europea, con lo scopo di rendersi autonomi dal gas russo.

Per Mattarella, l’Unione Europea sarebbe l’unica con la possibilità di «agire per calmierare i prezzi dell’energia, sostenendo le attività produttive, assicurando i servizi ai cittadini e, al tempo stesso, agendo sul terreno delle energie rinnovabili, confermando concreta solidarietà all’Ucraina». Infatti, le difficoltà dal punto di vista economico non mancano per il presidente.

Cosa ha detto il Presidente della Repubblica

Mattarella nota come l’aumento del gas sia arrivato proprio con «una pandemia ancora non definitivamente debellata». Così, nuove difficoltà si sono aggiunte a quelle precedenti, non lasciando spazio alle aziende per potersi riprendere.

«Occorre continuare su quella strada, legando lo spirito del Green Deal e del NextGeneration EU a una Europa cosciente del proprio ruolo e delle proprie responsabilità» conclude il Presidente della Repubblica. L’occasione consente anche di mettere dei punti fermi, ricordati anche nel discorso per l’inizio del suo secondo mandato: equità sociale, energia rinnovabile, innovazione, competitività e nuovi sistemi.