Mattarella, domani il giuramento: le tappe della giornata

Sergio Mattarella, com’è noto, è stato rieletto Presidente della Repubblica all’ottavo scrutinio, il secondo di sabato 29 gennaio: giurerà davanti al Parlamento riunito in seduta comune domani, giovedì 3, giorno della scadenza del primo mandato da capo dello Stato. Il giuramento sarà solo uno dei tanti momenti di questa giornata: ecco tutte le “tappe” attendono il presidente rieletto Mattarella.

Mattarella, il giuramento e le 21 salve di cannone

Alle 15:10 Fabrizio Castaldi, Segretario generale della Camera dei deputati, andrà a prendere Mattarella al Quirinale per portarlo alla Camera dei Deputati su un’auto scortata dai Carabinieri in motocicletta. La partenza sarà segnalata dai rintocchi della campana di Montecitorio. Nell’atrio dove sarà schierato un reparto di Carabinieri, in grande uniforme, Mattarella verrà accolto dal Presidente della Camera, Roberto Fico, e dal Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Attorno alle 15:30, i due lo accompagneranno in Aula, dove salirà sul banco della presidenza: dopo aver dichiarato aperta la seduta, Fico inviterà il Capo dello Stato a giurare fedeltà alla Costituzione della Repubblica: 21 salve di cannone sparate dal Gianicolo saluteranno il suo insediamento, mentre la e campana di Montecitorio tornerà a suonare.

Mattarella, il discorso alla Nazione dovrebbe durare 20 minuti

Terminato il giuramento, Mattarella pronuncerà il suo discorso alla Nazione: dovrebbe durare circa 20 minuti. Una volta che il Segretario di presidenza avrà dato lettura del processo verbale della seduta, il Presidente della Camera Fico dichiarerà chiusa la seduta. Poi insieme alla Presidente del Senato accompagnerà Mattarella alla Galleria: qui sarà accolto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Uscito da Montecitorio mentre nella piazza la banda esegue l’Inno di Mameli, il Capo di Stato passerà in rassegna il reparto d’onore schierato. La cerimonia terminerà intorno alle 16.20.

Mattarella, la visita all’Altare della Patria con Draghi

A questo punto Mattarella, insieme al segretario generale della Camera e al Presidente del Consiglio Draghi, andrà all’Altare della Patria per deporre una corona al Milite Ignoto.

Mattarella, ritorno al Quirinale sulla storica Lancia Flaminia

Seguirà il ritorno al Quirinale, sempre insieme a Draghi e a bordo della storica Lancia Flaminia presidenziale, scortata dai corazzieri. Giunto al Colle, Mattarella riceverà gli onori militari nel Cortile d’onore. Non tenendosi la cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere di Gran Croce (il presidente uscente dovrebbe consegnarle a quello appena eletto), attorno alle 17 Mattarella andrà nel salone dei Corazzieri: qui, davanti alle più alte Cariche dello Stato e ai delegati regionali (160 in tutto), saluterà brevemente i suoi ospiti, preceduto da una breve introduzione della presidente del Senato Casellati.