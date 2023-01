Mattarella firma il Decreto Carburanti quali sono le novità in vigore da domani

Il Presidente della Repubblica Mattarella firma il Nuovo Decreto per i carburanti che oggi verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per chi non rispetterà i termini imposti scatteranno sanzioni e multe.

Decreto Carburanti e il nuovo obbligo per i benzinai

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto carburanti che oggi sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Cdm aveva emanato nuove norme per migliorare la trasparenza dei prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio, così da rimediare ai rincari delle ultime settimane. Tra le norme sconti che entreranno in vigore da domani, troveremo anche l’obbligo per i benzinai di esporre alla pompa un cartello che indichi il prezzo medio dei carburanti.

Il prezzo medio dei carburanti, su dati regionali, sarà affisso sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel decreto sottolineano che «la frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni» saranno definite con decreto dello stesso Mimit «da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». I benzinai avranno poi altri 15 giorni per adeguare il prezzo.

Le multe per chi non si adegua

Nel nuovo decreto firmato da Mattarella ci sono anche varie sanzioni per chi non rispetta i nuovi obblighi. Potenziata anche la collaborazione con la Gdf per avere più controlli, infatti è stata creata una Commissione di allerta rapida sui prezzi, all’interno dell’Antitrust. Chi non comunicherà i prezzi e non esporrà nel punto vendita i prezzi medi calcolati dal ministero delle Imprese dovrà pagare sanzioni da 500 a 6.000 euro.

Nel decreto si legge: «Dopo la terza violazione può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a 90 giorni». Inoltre. è stato rinnovato il bonus benzina per un cifra di 200 euro per lavoratore dipendente. Infine, è tornato anche il bonus di 60 euro per pagare l’abbonamento per il trasporto pubblico locale e ferroviario, dedicato a coloro che hanno un reddito inferiore a 20mila euro.