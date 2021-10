Mattarella cerca casa in affitto a Roma: si allontana l’idea di un secondo mandato al Quirinale

Chi tra i politici sotto sotto spera in un secondo mandato di Sergio Mattarella dovrà farsene una ragione: il presidente della Repubblica, a semestre bianco avanzato, non ha intenzione di restare al Quirinale. Da qualche settimana infatti il capo dello Stato sta cercando una casa in affitto a Roma, tra Villa Borghese e Villa Ada, nei pressi dalla Zecca dello Stato. Mattarella dopo aver scelto questa zona della Capitale, ha preso come tutti contatti con una agenzia immobiliare e fissato degli appuntamenti per visitare le abitazioni. Il capo dello Stato è orientato verso un appartamento di medio-grandi dimensioni, dotato di un salotto spazioso e soprattutto libero da dicembre. Dettagli, che come ha riportato il Corriere della Sera, si sono saputi da una foto postata sui social.

Mattarella cerca casa: il selfie diventato virale

Già perché la proprietaria di un appartamento con queste caratteristiche ha chiesto all’attuale inquilina pronta al trasloco di darle una mano per mostrare la casa ai potenziali nuovi inquilini. Alessandra, che abita nell’appartamento con il fidanzato, tutto si sarebbe aspettata tranne che ricevere il 29 settembre la visita del Presidente della Repubblica accompagnato dalla figlia Laura. A quel punto l’inquilina non ha resistito: «Presidente possiamo fare un selfie?». E Mattarella ha accettato.

Mattarella lascia il Quirinale: cosa sapere della residenza del capo dello Stato

Finisce così il settennato di Mattarella al Quirinale. Ma quanto è grande la residenza riservata alla più alta carica dello Stato? Cominciamo a dire che occupa uno spazio 20 volte maggiore rispetto alla Casa Bianca. Il complesso conta ben 1.200 stanze ed è frutto di ampliamenti e adattamenti succedutisi in oltre 430 anni di vita. Comprensibile quindi che solo poche aree del palazzo siano usate continuativamente. L’interno del Quirinale è composto dal corpo centrale, che si sviluppa attorno al cortile d’onore e racchiude le sale utilizzate come ambienti di rappresentanza. Gli uffici e gli appartamenti del Presidente della Repubblica, invece, sono ospitati negli edifici della cosiddetta Manica Lunga, l’ala del complesso che bordeggia Via del Quirinale. Nello stesso piano si trovano anche gli appartamenti imperiali, arredati in occasione delle visite del Kaiser Guglielmo II e oggi utilizzati per ospitare i capi di Stato o i monarchi in visita al Presidente della Repubblica.

Quirinale: le sale e i saloni più noti

Tra gli ambienti più famosi si possono citare il Salone dei Corazzieri che, con i suoi 37 metri di lunghezza, 12 di larghezza e 19 di altezza, è la sala più grande dell’intero complesso. Nel salone hanno luogo molte attività del Presidente della Repubblica, in particolare pubbliche udienze e premiazioni. La Loggia d’Onore, che affaccia sull’omonimo cortile, è nota al pubblico televisivo come sede delle conferenze stampa dei segretari di partito durante i giri di consultazione per la formazione dei nuovi esecutivi nonché di quelle del presidente incaricato. In origine adibito a camera da letto estiva dei Papi, lo Studio del Presidente è la sede degli incontri ufficiali con i Capi di Stato e con i segretari di partito durante le consultazioni per la formazione del governo, ma anche il luogo dove il Presidente pronuncia il tradizionale messaggio di fine anno. La Sala degli Arazzi di Lille è stata adibita nel tempo ad anticamera del Pontefice e a stanza da letto della Regina Margherita. Oggi, invece, è utilizzata per le riunioni del Consiglio Supremo di Difesa, convocato almeno due volte all’anno dal Presidente della Repubblica. Nella Sala degli Specchi si svolgono alcune udienze ufficiali del Capo dello Stato e il giuramento dei giudici della Consulta, mentre nella Sala degli Ambasciatori viene ricevuto il corpo diplomatico accreditato in occasione di visite ufficiali di Capi di Stato esteri in Italia. Una particolarità del Quirinale è rappresentata dalla Cappella dell’Annunziata. Benché il palazzo sia stato residenza di 30 Pontefici, la cappella realizzata da Carlo Maderno per Paolo V Borghese è sempre stata esclusivamente a uso interno. Di dimensioni monumentali (42 metri di lunghezza, 13 di larghezza e 20 d’altezza), la cappella ha ospitato alcuni conclavi e le nozze tra Umberto II di Savoia e Maria José del Belgio.

Quirinale: I Giardini e la botola segreta

Infine ci sono i Giardini del Quirinale che si estendono per ben quattro ettari offrendo al Presidente della Repubblica e agli ospiti un’oasi di relax nella massima sicurezza. Attraverso una botola, inoltre, è possibile raggiungere gli scavi archeologici che hanno portato alla luce le vestigia dell’originario tempio al dio Quirino e alcune insulae di epoca imperiale.