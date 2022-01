Mattarella-bis, le reazioni internazionali

La rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, arrivata all’ottavo scrutinio in un clima politicamente molto teso, ha scatenato l’ironia del web, con una valanga di meme condivisa sui social e su WhatsApp. Da Mattarella che fa il discorso alla nazione sommerso dagli scatoloni del trasloco, al capo di Stato che chiede aiuto, e così via. «Le emergenze impongono di non sottrarmi ai doveri», ha detto accettando di continuare il suo impegno al Colle. Ma come è stata raccontata e accolta la sua rielezione all’estero?

🇮🇹 Caro Presidente Mattarella, congratulazioni per la sua rielezione a Presidente della Repubblica Italiana. L’Italia può sempre contare sulla UE. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 29, 2022

Mattarella-bis, il tweet in italiano di Ursula von der Leyen

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha twittato, in italiano: «Caro Presidente Mattarella, congratulazioni per la sua rielezione a Presidente della Repubblica Italiana. L’Italia può sempre contare sulla UE». Così Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale europea: «Congratulazioni al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella per il secondo mandato. Ha dedicato gran parte della sua vita al servizio dei cittadini e la rielezione è la testimonianza del ruolo importante che ha svolto in questi anni». La maltese Roberta Metsola, che ha preso il posto di David Sassoli come presidente del Parlamento europeo, si è congratulata con Mattarella, definendo l’Italia «una forza trainante all’interno dell’Unione Europea».

Congratulations to @Quirinale President Sergio Mattarella on his re-election. I enjoyed our meeting in Rome last October and look forward to continuing our efforts to further strengthen US-Italy ties, deepen the transatlantic partnership, and address common global challenges. — President Biden (@POTUS) January 29, 2022

Mattarella-bis, i messaggi di Biden e Macron

«Congratulazioni al Presidente Sergio Mattarella per la sua rielezione. Ho molto apprezzato il nostro incontro a Roma lo scorso ottobre e non vedo l’ora di proseguire gli sforzi volti a rafforzare i legami tra Stati Uniti e Italia, rendere più salda la partnership atlantica e affrontare le comuni sfide globali». Questo il tweet del presidente statunitense Joe Biden. Così Emmanuel Macron, in francese e poi anche in italiano: «Congratulazioni, caro Sergio, per la tua rielezione. So che posso contare sul tuo impegno per mantenere viva l’amicizia tra i nostri paesi e l’Europa unita, forte e prospera che stiamo costruendo».

Félicitations, cher Sergio, pour ta réélection. Je sais pouvoir compter sur ton engagement pour que vive l’amitié entre nos pays, ainsi que cette Europe unie, forte et prospère que nous sommes en train de bâtir. https://t.co/wR74erwFMT — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 29, 2022

Mattarella-bis, il commento della stampa estera

Congratulazioni a Mattarella sono arrivate anche da parte di Katerina Sakellaropoulou, presidente della Grecia, dall’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dal presidente austriaco Alexander Van der Bellen e da altre figure politiche. Per quanto riguarda la stampa estera, ricordando l’età di Mattarella e la dichiarata intenzione di ritirarsi, Le Monde parla di un secondo mandato «nell’interesse della Nazione». Sempre in Francia, Le Figaro sottolinea « la paura dell’instabilità e la mancanza di immaginazione» della nostra politica. Diversi giornali, tra cui il Financial Times, evidenziano come la scelta di Mattarella sia arrivata per sbloccare uno «stallo politico». Welt, in Germania, parla di «dramma in otto atti», mentre «teatro dell’assurdo» è la definizione dello Spiegel per quanto successo in Parlamento. «L’ultimo sacrificio di un uomo dello Stato», titola lo spagnolo El Mundo.