Mattarella al Meeting di Rimini: «È tempo di ecologia integrale, dobbiamo salvare il pianeta»

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto inviare un messaggio al Presidente della Fondazione dell’amicizia tra i popoli Bernard Josef Henrich Scholz in occasione del Meeting di Rimini 2022. Nel suo messaggio il Presidente ha toccato temi come la questione ambientale e la guerra in Ucraina. Ecco quali sono state le sue parole.

Le parole di Mattarella sulla questione ambientale

Sergio Mattarella ha parlato nel suo messaggio in merito alla questione ambientale e alla crisi climatica degli ultimi tempi. A questo proposito, ha dichiarato: «È sempre la fedeltà alla persona a porci di fronte alla sfida più grande della contemporaneità: la salvezza del pianeta dallo sfruttamento di cui l’uomo stesso si è reso responsabile. Il nostro è tempo, come ripete Papa Francesco, di ecologia integrale: l’uomo deve ricostruire l’equilibrio con l’ambiente e le risorse naturali e può farlo solo in spirito di solidarietà». Dunque, il Presidente tiene a sensibilizzare gli uomini nel prestare attenzione all’ecologia del nostro pianeta.

Le parole in merito alla guerra in Ucraina

Mattarella ha voluto anche prolungarsi nel parlare della guerra in Ucraina e della condizione europea in questo momento: «L’Europa è risorta dal nazifascismo proprio abiurando alla volontà di potenza e alla guerra che ne è diretta conseguenza, ai totalitarismi, alle ideologie imperniate sulla supremazia sia etnico-nazionale sia ideologica. Questa guerra di invasione, con i lutti, le distruzioni, gli odi che continua a generare, scuote l’intera umanità nei suoi valori fondativi e l’Europa nella sua stessa identità».

Comunque, il Presidente della Repubblica ha aggiunto anche un messaggio di speranza: «La passione per l’uomo invece, ha come presupposto la pace, come orizzonte la convivenza democratica, la cooperazione tra i popoli, l’equità sociale, il rispetto di ogni persona nella sua libertà, nei suoi diritti, nelle sue diversità. Un’aspirazione, una speranza, un dovere che nasce dalla coscienza e dal desiderio più profondo dei singoli e delle comunità.» Ha poi aggiunto per concludere: «Un’impresa che sfida tutti noi. Ci sfida sul terreno della nostra capacità di solidarietà, accoglienza e integrazione. Ci richiama a un senso di giustizia che non tollera regressioni con l’aumento delle povertà e delle emarginazioni. La persona è al centro, e viene prima di ogni altro aspetto».