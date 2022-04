Matrix, le sorelle Wachowski mettono all’asta 200 cimeli per supportare la comunità transgender

Lana e Lilly Wachowski, registe di Matrix, in supporto della comunità transgender. Le due cineaste, nate Larry e Andy, hanno infatti deciso di vendere circa 200 cimeli della saga con Keanu Reeves e altri loro progetti in favore del Protect & Defend Trans Youth Fund, raccolta fondi avviata da Ariana Grande. L’asta online si concluderà il 12 maggio, mentre l’accesso è già disponibile da qualche giorno con la possibilità di fare la propria offerta. Disponibili diversi oggetti di scena, oltre a premi originali, accessori e fotografie. In vendita anche cimeli di Sense8 e Jupiter: il destino dell’universo, sempre diretti dalle sorelle Wachowski.

«Io e mia sorella abbiamo deciso di lasciarci andare alle pulizie di primavera», ha twittato lo scorso 23 aprile Lilly. «Abbiamo deciso di mettere all’asta alcuni dei migliori memorabilia della nostra carriera». La regista, che di recente non è voluta tornare dietro la macchina da presa del nuovo The Matrix: Resurrections, ha detto che si tratta di semplici e piccoli oggetti, ma comunque pieni di magia. «Non aspettatevi un’Arca dell’Alleanza», ha poi scherzato sui social. I fan della saga di fantascienza con Keanu Reeves e Lawrence Fishburne potranno così acquistare le repliche degli elicotteri o del cellulare di Morpheus accanto a modellini delle Sentinelle, le temibili macchine che danno la caccia ai protagonisti. Spiccano però i due Mtv Movie Awards originali delle sorelle Wachowski, per cui l’offerta ha già toccato 1700 dollari al pezzo.

hi youse! so me and Lana have been doing some spring cleaning at our Raiders of the Lost Ark warehouse and have happily decided to pass on some of the best treasures we've been collecting over the years!! no ark of the covenants but some pretty major and magical artifacts!

