Matrix Resurrections, dopo 18 anni arriva il quarto episodio della saga

Grande attesa per l’uscita al cinema il 1 gennaio 2022 dell’attesissimo quarto episodio della saga di Matrix. La pellicola arriva 18 anni dopo Matrix Revolutions. Il nuovo film si intitolerà Matrix Resurrections e sarà diretto dalla sola Lana Wachowski che torna sul progetto senza la sorella Lilly Wachowski con cui ha diretto la trilogia originale.

Ancora una volta Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss torneranno a interpretare i ruoli di Neo e Trinity. C’è grande attesa per capire come, dopo il finale “ambiguo” di Revolutions che ha ipotizzato la morte dei due, i protagonisti se la siano cavata.

La sceneggiatura per il nuovo film di Matrix è stata scritta dalla stessa regista in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell.

Matrix Ressurrections: il cast

Nel cast ci sono anche Jada Pinkett Smith che interpreta Niobe; Lambert Wilson nel ruolo del Merovingio e Daniel Bernhardt che sarà ancora una volta l’Agente Johnson.

I nuovi arrivi nel cast invece sono Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra e Christina Ricci.

Al centro della trama di Matrix Resurrections ci sarebbe il ritorno di Neo nel mondo reale ma, a quanto pare, non si ricorderebbe più di essere l’eletto.

Matrix Ressurrections: la trama

L’uomo, si legge nella sinossi, è tormentato da sogni e visioni a cui non trova un senso. Li racconta allo psicologo per cercare di fare luce su questi ricordi tanto ambigui. Qui dovrebbe entrare in gioco Trinity che dovrebbe mettere in moto (come fu per il primo film) tutto il percorso di comprensione della realtà che porterà Neo ad aprire di nuovo la sua mente.

Sembra che per la prima parte del film l’eletto sarà incastrato nella realtà “artificiale” che il suo cervello cerca di contrastare, appunto, con visioni e sogni sul mondo reale e sul suo passato.

Quando Neo ricorderà il suo ruolo e i suoi poteri potrebbe decidere di intervenire ancora più a fondo su Matrix e spingersi ancora più all’interno della tana del coniglio bianco.