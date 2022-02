Matrimonio a Parigi stasera su Canale 5 in prima serata: trama, cast e curiosità sul film

Risate a crepapelle nella prima serata di Canale 5 stasera sabato 5 febbraio. Per contrastare la finale di Sanremo, Mediaset ha scelto Matrimonio a Parigi, commedia del 2011 con Massimo Boldi e Paola Minaccioni. Nel cast anche Rocco Siffredi e Raffaella Fico. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Matrimonio a Parigi, trama e cast del film stasera 5 febbraio 2022 su Canale 5

La trama di Matrimonio a Parigi si concentra su due famiglie completamente diverse fra loro per abitudini e comportamenti. Sono infatti le perfette trasposizioni dell’eterna dicotomia fra Nord e Sud Italia, di cui sono grandi rappresentanti dei più celebri luoghi comuni. Da un lato c’è Lorenzo (Massimo Boldi), milanese che gestisce una fabbrica di distribuzione dei prodotti commerciali. L’uomo è sposato da anni con Elvira (Paola Minaccioni), una donna romana che gli consiglia costantemente un metodo per non pagare le tasse. Dal lato opposto c’è invece il napoletano Gennaro (Biagio Izzo), ufficiale della Guardia di Finanza pignolo anche sui minimi dettagli. Accanto a lui c’è Costanza (Anna Maria Barbera), titolare di un negozio di intimo.

Ad unire due universi così lontani fra loro sono i rispettivi figli. Frequentano infatti il medesimo college a Parigi, l’Institut de Art e Design. Quando finalmente arriva il giorno del diploma, le due famiglie si incontrano sul treno diretto in Francia. Qui Lorenzo, sicuro della mala fede dei napoletani, confessa a Gennaro di evadere il fisco da anni. L’uomo, senza rilevare il suo impiego in Finanza, si fa confessare tutti i dettagli. Giunti a Parigi, tutti i nodi verranno però al pettine, accompagnati da una notizia del tutto inattesa.

Matrimonio a Parigi, qualche curiosità sul film stasera 5 febbraio 2022 su Canale 5

Il film Matrimonio a Parigi, uscito nel 2011, segna la quinta produzione di Massimo Boldi senza lo storico collega Christian De Sica. Il sodalizio si sarebbe ricomposto solamente nel 2018, quando i due tornarono nuovamente assieme davanti alla macchina da presa per Amici come prima. Alla regia del film c’è Claudio Risi, che in passato aveva già diretto Boldi in Matrimonio alle Bahamas e nella serie di successo Un ciclone in famiglia. Oltre alle già citate stelle del cinema italiano ed Enzo Salvi, figurano anche alcune new entry per il grande schermo. Matrimonio a Parigi segna infatti il debutto come attrice di Diana Del Bufalo, che aveva da poco concluso la sua esperienza televisiva nel programma Amici. Presenti anche la showgirl Raffaella Fico e il pornoattore Rocco Siffredi, qui nei panni dello stilista François Leroy.