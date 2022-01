Un matrimonio da favola stasera su Rai2: trama, cast e curiosità

Tutta la comicità di Carlo Vanzina sbarca in prima serata. Ricky Memphis, Emilio Solfrizzi, Paola Minaccioni e un nutrito cast di star sono protagonisti di Un matrimonio da favola, stasera 20 gennaio alle 21,20 su Rai2. Nel cast anche Riccardo Rossi, Stefania Rocca e Adriano Giannini. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un matrimonio da favola, trama e cast del film stasera 20 gennaio 2022 su Rai2

La storia di Un matrimonio da favola vede cinque compagni di liceo, inseparabili fra i banchi di scuola, che si ritrovano a vent’anni dalla maturità. L’occasione sono le nozze a Zurigo di Daniele (Ricky Memphis) con Barbara (Andrea Osvárt), figlia del banchiere svizzero per cui lavora. L’uomo invita così Giovanni (Emilio Solfrizzi), Luca (Adriano Giannini), Alessandro (Giorgio Pasotti) e Luciana (Stefania Rocca), che non vede dai tempi degli esami. I quattro accettano subito, decisi a sfruttare la rimpatriata per dare nuovamente linfa a una vita di cui sono poco entusiasti.

Luca, che voleva viaggiare per il mondo, è una guida turistica romana del Colosseo, dove passa le giornate più a sedurre le straniere che a spiegare la storia. Giovanni, leader del gruppo a scuola, voleva diventare agente di borsa, ma è finito a lavorare in un negozio di accessori, dove ha intrecciato una relazione con la collega Sara (Ilaria Spada) pur essendo sposato con Paola (Paola Minaccioni). Alessandro è diventato un militare per volere del padre e nasconde a tutti la sua omosessualità. Luciana, promessa del calcio, ha abbandonato i campi da gioco per un infortunio e vive come casalinga assieme al marito Fabio (Riccardo Rossi), uomo pedante che sopporta a malapena. Una serie di disavventure renderà la situazione ai limiti dell’inverosimile.

Un matrimonio da favola, qualche curiosità sul film stasera 20 gennaio 2022 su Rai2

Location principale del film è la città svizzera di Zurigo, cui spicca l’hotel a 5 stelle The Dolder Grand, che offre una splendida vista sul lago elvetico e sulle Alpi. La troupe di Carlo Vanzina ha realizzato set anche a Klagenfurt, in Austria, oltre che in diverse città italiane come Venezia, Roma, Milano e Bolzano. In particolare il matrimonio di Daniele e Barbara si svolge a Villa Gresti Guerrieri Gonzaga, nei pressi di Trento. Per quanto riguarda la storia, invece, Vanzina ha dichiarato di aver preso libera ispirazione dal libro La simmetria dei desideri dell’israealino Eshkol Nevo. Quest’ultimo infatti narrava la storia di quattro amici che si incontravano periodicamente durante i Mondiali di calcio dove si raccontavano le loro vite e stendevano su carta i propositi per il futuro.

Un matrimonio da favola ha ottenuto il plauso del pubblico ma anche della critica. Conferma giunge dalla nomination come “Miglior attore non protagonista” ai Nastri d’argento per Giorgio Pasotti. Un particolare aneddoto invece riguarda la presentazione del film. Durante la conferenza stampa, Adriano Giannini non poté prendere parte alla conferenza e, per rimpiazzarlo, i colleghi scelsero un cartonato a grandezza naturale.