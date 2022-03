Matrimonio a Prima Vista stasera su Real Time nuovo appuntamento: tutte le anticipazioni della puntata

Nuovo appuntamento con Matrimonio a Prima Vista Italia, in onda stasera, mercoledì 9 marzo 2022, alle 21.20 su Real Time. Nato come un vero e proprio esperimento sociale, il programma segue per quattro settimane tre coppie di single che accettano di sposare uno sconosciuto o una sconosciuta che avranno modo di incontrare solo il giorno delle nozze, sull’altare. Con un mese a disposizione, i neosposi dovranno capire se l’abbinamento studiato dagli esperti è stato azzeccato e può essere il preludio a una relazione seria e duratura oppure se è stato tutto un errore e l’unico epilogo possibile è la friendzone o, peggio, il divorzio.

Matrimonio a Prima Vista: cosa sapere sul programma in onda stasera su Real Time alle 21.25

Matrimonio a Prima Vista: le coppie

A mettersi alla prova sono state tre coppie. La prima è quella di Cristina e Mattia. Tra il personal trainer e la libero professionista, le cose non sono iniziate col piede giusto: la ragazza ha una storia familiare complicata e non è mai riuscita davvero a impegnarsi sentimentalmente. Al contrario, il ragazzo vuole una famiglia e non intende transigere su questa prospettiva. Col passare dei giorni, tuttavia, la conoscenza e il tempo trascorso insieme hanno dato i loro frutti e tra i due sembra procedere tutto regolarmente. La seconda, invece, è quella formata da Giorgia e Gianluca. Caratterialmente opposti, sin dal pranzo nuziale si sono approcciati con dubbi e rimostranze non indifferenti, che continuano a pesare sull’evoluzione della loro storia. Infine, l’ultimo duo è quello di Giorgia e Antonio. Pur essendo gli unici a essere partiti con lo spirito giusto e un’affinità evidente, giorno dopo giorno si fa sempre più definita l’ipotesi che tra loro possa nascere solo una bella amicizia.

Matrimonio a Prima Vista: gli esperti

Rispetto alla scorsa stagione, non ci sono stati cambi o sostituzioni nel team di esperti formato dalla sessuologa Nada Loffredo, dal sociologo Mario Abis e da Andrea Favaretto, esperto di comunicazione di coppia e life coach.

Matrimonio a Prima Vista: tutte le anticipazioni sulla quinta puntata

Dopo la conclusione della luna di miele e l’inizio della convivenza, è tempo per le coppie della prima reunion. Le ragazze e i ragazzi si incontreranno per fare il punto della situazione, confrontarsi e condividere le loro esperienze. Intanto, il matrimonio di Giorgia e Gianluca pare funzionare a intermittenza: per loro l’avventura non è partita nel migliore dei modi, il viaggio di nozze è stato particolarmente complicato ma gradualmente sono riusciti a svelarsi al di là della corazza. Ora, dopo aver deciso di prendersi un periodo separati per mettere in ordine alcune cose personali, sono pronti a ritrovarsi e a riflettere sul futuro. Per quanto riguarda Cristina e Mattia, invece, le cose sembrano procedere bene e l’interesse è palpabile. Unica sbavatura in una quotidianità che sembra aver trovato un modo per funzionare l’improvvisa vacanza che la sposa ha fatto con un’amica nel bel mezzo del reality perché organizzata da tempo. Esigenza che il marito ha accettato e capito, lasciandola libera di fare quel che desiderasse. Infine, per Giorgia e Antonio continuano le incomprensioni. Nonostante il feeling, infatti, Antonio teme sempre più che possa trattarsi solo di amicizia, ostacolo che non gli permette di andare oltre ed entrare sufficientemente in confidenza per pensare di approfondire la frequentazione anche a livello fisico. Un bivio complicato, che collide con l’immagine che di loro emerge dall’esterno: due persone che si muovono sulla stessa lunghezza d’onda e stanno bene insieme.