Matrimonio a prima vista Italia, stasera su Real Time: anticipazioni e cosa sapere

Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana, l’ottava edizione di Matrimonio a prima vista Italia ritorna su Real Time con una nuova puntata in onda questa sera, mercoledì 23 febbraio 2022, a partire dalle 21.25. Prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia, il reality non è altro che un esperimento sociale in cui tre coppie di single accettano di sposarsi al buio con uno sconosciuto o una sconosciuta che incontreranno soltanto sull’altare. Avranno a disposizione quattro settimane per conoscersi, testare la convivenza e provare a capire se il rapporto possa avere o meno un futuro. Verdetto che comunicheranno davanti agli esperti nell’ultima puntata, quando si capirà chi sarà stato in grado di superare gli ostacoli, lasciando spazio al sentimento, e chi, invece, non è proprio riuscito a trovare alcuna compatibilità col partner.

La luna di miele addolcirà l’atmosfera? 💖👀 #MatrimonioAPrimaVista Italia torna con una nuova puntata mercoledì alle 21.20 in #PrimaTv su #RealTime #canale31 pic.twitter.com/4kZxdoFuEj — Real Time (@realtimetvit) February 20, 2022

Matrimonio a prima vista Italia: le cose da sapere sul programma in onda stasera su Real Time alle 21.25

Matrimonio a prima vista Italia: le coppie

La prima coppia a mettersi in gioco è quella formata da Cristina e Mattia, lui libero professionista, lei aspirante personal trainer. Sin dalle prime battute hanno dato l’impressione di essere quelli meno affini: Cristina ha una storia familiare complicata, è orfana di entrambi i genitori e non ha mai voluto una relazione seria nella sua vita. Al contrario, Mattia è molto legato alla famiglia e cerca una compagna con cui formarne una e lasciare nel passato le delusioni amorose che ha collezionato. Il secondo tandem, invece, è quello di Giorgia e Gianluca, sulla carta due personalità decisamente agli antipodi. Una dolce impiegata e uno spigoloso falegname che, già durante il pranzo nuziale, hanno iniziato a nutrire dubbi e perplessità. Che si trascineranno, più o meno inalterati, fino alla vigilia del viaggio di nozze. L’ultima combinazione, infine, vede accoppiati Giorgia e Antonio. Solari ed estroversi, il rappresentante di commercio leccese e l’infermiera aretina sono partiti col piede giusto. Attratti l’uno dall’altra, hanno già trovato un’intesa speciale. Nonostante la complicità, tuttavia, la ragazza ha paura che tra loro possa esserci solo amicizia.

Le coppie sono state formate, ora siamo impazienti di assistere al #MatrimonioAPrimaVista. 🤵👰‍♀️ ORA su #RealTime #canale31 pic.twitter.com/3f7Ut8ex4Z — Real Time (@realtimetvit) February 16, 2022

Matrimonio a prima vista Italia: gli esperti

Confermato il team di esperti dello scorso anno, nel quale figurano la sessuologa Nada Loffredo, il sociologo Mario Abis e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione di coppia.

Matrimonio a prima vista Italia: le anticipazioni sulla seconda puntata

La seconda puntata del programma è tutta dedicata alla luna di miele, il momento ideale per rompere il ghiaccio e approfondire la conoscenza. Mentre Giorgia e Gianluca partiranno per Tropea, in Calabria, e cominceranno a funzionare bene insieme, Mattia e Cristina saranno diretti in Costiera Amalfitana. Lì la situazione non sarà delle migliori: lei si mostrerà fredda e scostante e metterà in piazza la differenza d’età. Infine, Giorgia e Antonino andranno sulle Dolomiti. Tra scherzi e ironia, punteranno alla leggerezza. Un approccio che, però, potrebbe anche trarli in inganno, allontanandoli come coppia e avvicinandoli come amici.