Matrimonio a Prima Vista Italia, stasera su Real Time: tutte le anticipazioni della puntata

Prosegue l’avventura di Matrimonio a Prima Vista Italia, in onda questa sera, mercoledì 16 marzo 2022, alle 21.25 su Real Time. Ormai diventato un cult dell’intrattenimento televisivo, il reality mette alla prova tre coppie di sconosciuti che, dopo aver accettato di sposarsi a scatola chiusa, passeranno insieme quattro settimane con l’obiettivo di capire se la relazione ha i presupposti per durare o se gli esperti che li hanno accoppiati hanno fatto un grosso errore di valutazione.

Matrimonio a Prima Vista Italia: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Real Time alle 21.25

Matrimonio a Prima Vista Italia: le coppie

Sono tre le coppie che, tra migliaia di aspiranti, sono state selezionate per partecipare a quest’insolito esperimento sociale. La prima è quella formata da Mattia e Cristina. Tra i due, dopo un inizio complicato, le cose sembrano procedere. E, nonostante la differenza di vedute sulla famiglia, hanno trovato un compromesso per conoscersi meglio e provare a funzionare. Il secondo tandem, invece, è quello di Giorgia e Gianluca. Caratterialmente opposti, sin dai primi approcci si sono avvicinati con parecchi dubbi e sospetti, che continuano a pesare sull’evolversi del loro rapporto. Infine, l’ultimo duo è quello di Giorgia e Antonio. Pur essendo gli unici ad aver trovato quasi immediatamente la complicità, a lungo andare si sono resi conto di poter funzionare benissimo come amici e, forse, non altrettanto bene come coppia. Il loro futuro, tuttavia, è ancora da scrivere.

Matrimonio a Prima Vista Italia: gli esperti

Nessun restyling nella formazione degli esperti. Il team, anche quest’anno, rimane quello della scorsa stagione: il sociologo Mario Abis, la sessuologa Nada Loffredo e Andrea Favaretto, esperto di comunicazione di coppia e life coach.

Matrimonio a Prima Vista Italia: tutte le anticipazioni sulla sesta puntata

Nella sesta puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia, prosegue l’esperienza della convivenza per le tre coppie ma non tutto sarà rose e fiori. Tra alti e bassi, Giorgia e Gianluca sono riusciti a trovare un’intimità che li ha aiutati a prendere maggiore confidenza l’uno nell’altro. Nonostante questo, però, sono ancora parecchi gli ostacoli da superare, sopratutto per la ragazza, ancora impreparata a fare il primo passo. Situazione che, nel bel mezzo di una cena fra amici, causerà un’accesa discussione e porterà i due ad aprirsi al punto da ferirsi a vicenda. A mente fredda, rifletteranno insieme sulle cose dette e sapranno trovare un risvolto positivo nel litigio, un momento difficile che li ha aiutati a togliersi dei pesi non indifferenti e a capire qualcosa in più del carattere dell’altro.

Per Cristina e Mattia, invece, la vita insieme è iniziata in maniera alternativa: non avendo un posto fisso, sono stati costretti a fare la spola tra i due appartamenti. Una situazione di stress che, tuttavia, non li ha allontanati. Ma la tranquillità non durerà ancora molto: con la partenza di Cristina per la crociera, prenotata da tempo assieme a una sua amica, si sentiranno poco al telefono e Mattia si dimostrerà più volte infastidito da questo viaggio, tempestandola di domande per paura di un tradimento e in preda a una gelosia che potrebbe mettere a repentaglio la loro affinità. Infine, Giorgia e Antonio, apparentemente intrappolati in una complicata friendzone, inizieranno lentamente a sbloccarsi. Grazie a un viaggio in Puglia, nel paese del ragazzo, a una cena coi suoi genitori e a una romantica lezione a cavallo, avranno finalmente la loro intimità e inizieranno a valutare il loro matrimonio da tutt’altro punto di vista.

Matrimonio a Prima Vista Italia: dove vedere la trasmissione

Oltre sul canale 31 del digitale terrestre e 160 di Sky, Matrimonio a Prima Vista Italia è disponibile on demand anche sulla piattaforma Discovery +.