Matrimonio a prima vista Italia, stasera su Real Time: tutte le anticipazioni della puntata

Prosegue l’avventura di Matrimonio a prima vista Italia, in onda questa sera, mercoledì 2 marzo 2022 alle 21.25 su Real Time. Prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia, il reality mette alla prova tre coppie di single che accettano di sposare uno sconosciuto o una sconosciuta che vedranno soltanto il giorno del matrimonio, davanti all’altare. Se, in quattro settimane, riusciranno a trovare complicità e affinità, avranno l’occasione di confermare il verdetto degli esperti e proseguire la relazione. Chi, invece, non sarà in grado di uscire indenne da convivenza e vita a due, potrà optare per il divorzio e mettere un punto all’esperimento sociale.

Matrimonio a prima vista Italia: le cose da sapere sul programma in onda stasera su Real Time alle 21.25

Matrimonio a prima vista Italia: le coppie

Sono tre le coppie messe assieme dal team di esperti dopo una serie di test e valutazioni. La prima è quella di Cristina e Mattia, una personal trainer e un libero professionista. Sin dalle prime battute, i due hanno mostrato di avere un’intesa parecchio debole: la ragazza ha una storia familiare difficile e non si è mai sentita pronta a impegnarsi sentimentalmente. Il ragazzo, invece, desidera costruirsi al più presto una famiglia. La seconda, invece, è quella di Giorgia e Gianluca. Lei dolce e paziente, lui spigoloso e burbero, già durante il pranzo nuziale si sono approcciati con un carico di dubbi non indifferente. L’ultimo tandem, infine, è quello di Giorgia e Antonio. Allegri, aperti, affabili, l’infermiera e il rappresentante di commercio sono gli unici a essere partiti con il mood giusto. Peccato che, nonostante attrazione e complicità, temano che la relazione che sembra legarli possa rivelarsi soltanto amicizia.

Matrimonio a prima vista Italia: gli esperti

Come lo scorso anno, la squadra di esperti è formata dal sociologo Mario Abis, dalla sessuologa Nada Loffredo e da Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione di coppia.

Matrimonio a prima vista Italia: tutte le anticipazioni sulla puntata di questa sera

Nella puntata di stasera, Dal viaggio di nozze alla convivenza, le tre coppie saranno ancora alle prese con la luna di miele. Superate le prime difficoltà, i neosposi sono riusciti a lasciarsi andare e a conoscersi meglio. Ovviamente, non sono mancati gli alti e bassi, soprattutto tra Giorgia e Antonio. Al contrario, Giorgia e Gianluca, in vacanza in terra calabrese, trovano una quadra che li mette in totale sintonia, spingendoli a dimostrare un certo interesse reciproco. Tra passeggiate a cavallo e picnic nella natura, gite al mare e lunghe chiacchierate sull’imminente convivenza. Anche Cristina e Mattia mostrano un grande affiatamento e riescono a godersi appieno il viaggio. Un’atmosfera rilassata aiuta la ragazza ad archiviare definitivamente il problema dovuto alla differenza di età che, all’inizio, tanto l’aveva turbata, e ad ammettere l’evidente chimica instaurata con il marito. Infine, Giorgia e Antonio, immersi nel paesaggio innevato delle Dolomiti, vivono una vera e propria giostra di emozioni che li porta inevitabilmente a porsi delle domande sul loro futuro. Con la conclusione dei viaggi, arriva l’atteso quanto temuto momento della convivenza: i protagonisti ritornano per un’ultima volta a casa per preparare le valigie e organizzare tutto l’occorrente per il trasferimento nel nuovo appartamento che li ospiterà assieme al partner. Se ne vedranno delle belle.