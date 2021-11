Matrimonio a prima vista Italia…E poi, stasera su Real Time: cosa sapere sull’ultima puntata

Dopo l’ultima puntata, che ha visto la scelta finale delle tre coppie, la quarta edizione di Matrimonio a prima vista Italia si conclude con un appuntamento speciale, in onda questa sera, martedì 23 novembre 2021, alle 21.25 su Real Time, per scoprire cosa sia accaduto ai protagonisti a distanza di mesi dalla fine del programma. Prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia, il reality, ormai diventato un cult televisivo, non è altro che un esperimento sociale nel quale sei single, accoppiati da un team di esperti, decidono di sposarsi a scatola chiusa con uno sconosciuto o una sconosciuta che incontreranno soltanto il giorno delle nozze, davanti all’altare. Nelle quattro settimane a disposizione, avranno modo di convivere col nuovo partner, conoscerlo e confrontarsi sul futuro della relazione. E, solo al termine del percorso, potranno scegliere se dare una chance al matrimonio o mettere un punto all’esperienza.

Matrimonio a prima vista Italia…E poi: le cose da sapere sullo speciale in onda questa sera su Real Time alle 21.25

Matrimonio a prima vista Italia…E poi: le coppie

La prima coppia del reality è quella formata da Jessica e Sergio. Lei, 32 anni, di Segrate, imprenditrice nel campo degli accessori e dell’abbigliamento con una laurea in Design. Lui, 35 anni. Milanese, sviluppatore di franchising per un’importante catena di ristoranti. Per entrambi, il segreto di una relazione che funziona è il dialogo: avere una certa complicità col partner e sentirsi compresi. I 30enni Martina e Davide sono la seconda coppia di neosposi. Originaria di Gallarate, Martina è un’assistente di volo, da sempre innamorata de viaggi. Davide, invece, viene da Lugo, e alterna il lavoro di responsabile finanziario all’attività di PR per una serie di locali notturni. I terzi e ultimi neosposi sono, invece, Dalila e Manuel. 35enne dalla forte personalità, Dalila ha sperimentato una serie di professioni, fino a trovare stabilità nel ruolo di segretaria di una clinica veterinaria. Molto attaccata alla famiglia, non perde occasione per divertirsi e viaggiare con gli amici. Manuel, coetaneo e conterraneo, è da 13 anni proprietario di una tabaccheria a Roma, che gestisce assieme alla madre. Quando ha tempo libero, si dedica allo sport e a lunghe passeggiate in montagna.

Matrimonio a prima vista Italia…E poi: gli esperti

Rispetto alle scorse stagioni, il team degli esperti è stato oggetto di restyling. A Nada Loffredo, sessuologa, e Mario Abis, sociologo, si è aggiunto Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione di coppia, in sostituzione di Gerry Grassi, psicologo e psicoterapeuta.

Matrimonio a prima vista Italia…E poi: la scelta finale dei concorrenti

Dopo un percorso lungo e travagliato, le tre coppie hanno deciso se rimanere insieme o meno. Buone notizie per Jessica e Sergio che, nonostante le difficoltà iniziali, hanno deciso di proseguire la loro avventura insieme col desiderio di mettersi in gioco e imparare a integrarsi vicendevolmente l’uno nella vita dell’altro. Completamente differente, invece, la situazione di Martina e Davide. I due, nonostante l’immediata sintonia, si sono allontanati sempre di più fino a capire di non essere caratterialmente compatibili. Sorte analoga quella di Dalila e Manuel, che hanno optato per il divorzio. Nonostante il feeling e l’attrazione fisica, non sono riusciti a trovare un compromesso che li facesse funzionare.

Matrimonio a prima vista Italia…E poi: tutte le anticipazioni sul futuro delle coppie

Nella puntata di stasera, i fan più affezionati della trasmissione scopriranno cosa ne è stato dei fantastici sei. Secondo le indiscrezioni che da qualche settimana circolano sul web, le cose non dovrebbero essere cambiate più di tanto. Sembra proprio che chi ha interrotto rapporti e comunicazioni non avrebbe neppure provato a riallacciarle. Chi, invece, si era dato una possibilità, tra alti e bassi, continuerebbe a resistere e ad andare d’amore e d’accordo. Per qualsiasi conferma, però, basterà sintonizzarsi su Real Time.