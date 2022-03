Matranga e Minafò: chi sono i due comici siciliani di Made in Sud

Matranga e Minafò è un duo comico siciliano che ha spopolato a Made in Sud, programma in onda su Rai 2. Formano la coppia i due amici Toni Matranga ed Emanuele Minafò, che si sono fatti strada nel mondo dello spettacolo iniziando dai cabaret nei villaggi turistici. Poi, approdati in televisione, hanno riscosso moltissimo successo, diventando anche virali sul web. Nel 2022 tornano sul piccolo schermo, ospiti della trasmissione condotta da Stefano De Martino Stasera tutto è possibile. Ma chi sono Matranga e Minafò? Conosciamoli meglio.

Chi sono Matranga e Minafò

Toni Mantranga ed Emanuele Minafò sono due ragazzi siciliani che insieme formano una delle coppie comiche più amate e seguite a Made in Sud. In particolare, il duo è nato nel 2005 in un villaggio vacanze e si è consolidato nelle reti locali del capoluogo siciliano con programmi di denuncia sociale tra cui “Skrikkia la notizia” e “Preview”.

Nel 2009 gli amici e colleghi, Toni ed Emanuele, hanno creato la trasmissione Dimensione Parallela, uno show satirico in cui si sbeffeggiano i quiz televisivi e che ha come concorrenti persone “strane”. Da queste esperienze è poi nato lo spettacolo comico satirico “Figli di Apelle” prodotto dalla “Tramp Spettacoli”, mix di comicità, demenzialità e satira sociale. Il duo ha poi proseguito con la realizzazione di alcuni servizi in chiave ironica e demenziale per il sito Repubblica.it.

Matranga e Minafò infine sono approdati in televisione nazionale, nella trasmissione Made in Sud, in onda su Rai 2. I loro personaggi sono amatissimi e il loro tormentone “ti devi aggallare” (cioè “difendere”, da “gallo”) è spopolato sul web. Inoltre, recentemente, hanno creato un video satirico e di denuncia sociale in risposta allo spot Redbull girato a Palermo, che è diventato virale sui social. Nel 2022 tornano in televisione, in quanto ospiti del programma condotto da Stefano De Martino, Stasera tutto è possibile.