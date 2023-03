Matilde Gioli e Alessandro Marcucci si sono lasciati? Lui ha cancellato le foto con lei

Matilde Gioli, la bella attrice diventata famosa per la serie tv Doc-nelle tue mani, e l’istruttore di equitazione Alessandro Marcucci si sarebbero lasciati dopo più di un anno. Una storia d’amore che sembrava indistruttibile potrebbe essere arrivata al capolinea. Nessuna notizia ufficiale in merito, solo qualche indiscrezione e qualche piccolo indizio che farebbe pensare ad una rottura.

Matilde Gioli e Alessandro Marcucci si sono lasciati?

Ancora non si conoscono i motivi della rotture né si sa chi abbia ipoteticamente preso la decisione. Ma, seguendo gli ultimi aggiornamenti sulle pagine social, nasce più di qualche sospetto. Dalla pagina personale di Alessandro Marcucci sono infatti sparite tutte le foto della Gioli. La relazione era nata poco più di un anno fa, anche se i due erano stati visti insieme già durante l’estate. Fu la stessa attrice ad ufficializzarla a febbraio, quando sulla sua pagina Instagram pubblicò un intenso messaggio: «Sento per questo ragazzo, quest’uomo un amore assoluto e non relativo, mi sento libera dalla paura e dalle illusioni ora che lui è con me. E niente volevo dirlo a gran voce. Ti amo Alessandro». Una dedica appassionata che faceva presagire un grande amore.

Ad unirli anche la passione per i cavalli

Alessandro Marcucci non appartiene al mondo dello spettacolo ma è un istruttore di equitazione di Roma con un passato da calciatore non professionista. Oggi, invece, gestisce un maneggio ed un centro di equitazione nella splendida riserva naturale dell’Insugherata. La passione per i cavalli accomunava i due, che si erano conosciuti proprio dopo che la Gioli aveva prenotato delle escursioni a cavallo. Un amore nato nella natura, un sentimento da subito intenso tanto che l’attrice si era trasferita a Roma per vivere con lui. Ora che la storia sembra giunta al capolinea, restano da scoprire i motivi che hanno allontanato l’attrice e l’istruttore.