Matilde Benedusi, chi è l’attrice che fa Serena in Vivere non è un gioco da ragazzi?

Matilde Benedusi è una giovane attrice che da stasera vestirà i panni di Serena nella nuova fiction di Rai 1 Vivere non è un gioco da ragazzi (visibile anche tramite RaiPlay).

Matilde Benedusi: biografia e carriera

L’attrice ha 22 anni ed è nata a Milano il 22 luglio 2001. Da sempre è un’appassionata di cinema e musica. A fine giugno 2022 la ragazza ha pubblicato un disco su Spotify intitolato Better Days to Come scrivendo, cantando, suonando e arrangiando le canzoni. Nel 2018 la giovanissima attrice milanese è stata protagonista del cortometraggio Not(e) for a dreamer diretto da Enrico Poli. Sul grande schermo ha invece debuttato nel 2022 con il film Il grande giorno, per la regia di Massimo Venier, accanto agli attori comici Aldo, Giovanni e Giacomo.

Da maggio 2023 interpreta Serena nella serie tv diretta da Rolando Ravello Vivere non è un gioco da ragazzi ed è la ragazza di cui si innamora il giovane protagonista, Lele, interpretato da Riccardo De Rinaldis Santorelli. Serena è di modeste origini e Lele perde la testa per lei, che invece appartiene alla borghesia bolognese. Serena è figlia di una candidata a sindaco e di un uomo che, per via del suo disagio psichico, è andato via di casa molto presto. Bella, perfetta, indipendente e libera, la ragazza è come chiusa in se stessa e, per fuggire dalla sua esistenza, fa uso di droghe che, anche se considerate leggere, sono pericolose.

Matilde Benedusi: vita privata e passioni

Oltre che la recitazione, Matilde ama molto anche la musica. La ragazza infatti, è mezzo soprano e suona violino, pianoforte e chitarra. La giovane ha anche una pagina ufficiale YouTube dove è possibile ascoltare alcuni dei suoi brani, tra pezzi originali e cover, dal rock agli adattamenti di musical come Les Misérables. Per anni ha seguito corsi di teatro e di canto per poi dedicarsi al musical, una delle sue passioni più grandi. Un suo sogno nel cassetto è infatti quello di partecipare un giorno ad un musical internazionale.