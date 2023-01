Matilda De Angelis bacia Alessandro dei Santi Francesi: è finita con Castellitto

Matilda De Angelis cambia amore. L’attrice è stata avvistata con Alessandro dei Santi Francesi durante uno scambio di tenere effusioni e sembra che abbia detto addio a Pietro Castellitto. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe la stessa carriera degli attori ad averli fatti allontanare.

Matilda De Angelis e Alessandro dei Santi Francesi

Secondo alcuni rumors, Matilda De Angelis e Alessandro De Santis si starebbero frequentando. I due sono stati avvistati a Capodanno in Bra, ovvero al concerto di fine anno che si è svolto nella piazza di Verona. Dietro le quinte sembra che si siano scambiati dei teneri baci, e da quel momento sono spesso insieme. Lei ha 28 anni ed è impegnata con Sky, mentre lui ha 24 anni e ha vinto la scorsa edizione di X Factor.

Sembrerebbe dunque che Matilda De Angelis abbia detto addio al suo ex amore Pietro Castellitto dopo aver condiviso qualche anno insieme.

Nuovo anno e nuovo amore per l’affascinante attrice, dunque, che pare averlo trovato nel giovane cantante. Secondo alcune indiscrezioni dietro la rottura con Castellitto potrebbe esserci una collega. Stiamo parlando di Benedetta Porcaroli.

Bendetta Porcaroli causa della rottura tra Castellitto e la De Angelis?

L’amore tra Matilda De Angelis e Pietro Castellitto sembrava andare a gonfie vele, ma oramai la storia sembra essere stata chiusa in modo definitivo.

Per molti la rottura è stata causata da una simpatia eccessiva tra Benedetta Porcaroli e Pietro Castellitto, che hanno condiviso insieme il set di Enea – in una scena del film sono anche convolati a “nozze”. Dunque, dietro la crisi della relazione potrebbe esserci proprio la Porcaroli, che in teoria è amica della De Angelis.

Non ci resta che attendere i retroscena e le conferme da parte dei diretti interessati al fine di comprendere al meglio la vicenda.