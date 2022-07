Matias Vecino, chi è il calciatore che ha firmato un contratto con la Lazio

Matias Vecino è un nuovo calciatore della Lazio. L’atleta uruguaiano ha firmato un contratto triennale conla squadra di Sarri che trova quindi un rinforzo per affrontare la stagione che sta per arrivare.

Matias Vecino, chi è: vita e carriera

Matias Vecino Falero è un calciatore di nazionalità uruguaiana nato il 24 Agosto 1991 nella città di Canelones. La sua famiglia ha origini italiane, precisamente molisane – è originaria della località Torre del Sannio, e negli anni scorsi Vecino ha fatto richiesta per avere il passaporto italiano. Come ruolo tecnico è un centrocampista versatile e duttile. Può giocare sulle fasce e all’interno e può svolgere anche il ruolo di mediano.

La sua carriera parte dal Central Espanol. Matias Vecino ha iniziato infatti dalle giovanili del club ed è arrivato in prima squadra. Sbarca in Italia nella stagione 2013-2014 con la Fiorentina che lo acquista dal Nacional de Montevideo, ma subito viene mandato in prestito al Cagliari. Gioca poi all’Empoli nel 2015 e si rende protagonista di un buon campionato. Rientra alla Fiorentina fino alla stagione 2016-2017. A fine campionato si trasferisce all’Inter, portando con sé un totale di 105 presenze in Serie A e 10 Gol.

Il nuovo ruolo nella Lazio

L’acquisto da parte della Lazio di Matias Vecino è stato confermato giovedì 28 luglio. Infatti, il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Igli Tare hanno offerto al procuratore del giocatore uruguaiano Alessandro Lucci un contratto triennale con stipendio 2,2 milioni di euro netti a stagione.

Il giocatore dovrebbe arrivare nella capitale italiana per firmare il contratto e sostenere le visite mediche. Per lui si tratta di un ritorno alla corte di Maurizio Sarri: giocatore e allenatore erano insieme all’Empoli nella stagione 2014-2015. Le indiscrezioni hanno affermato che lo stesso Sarri ha fortemente puntato sul giocatore e quest’acquisto può essere per il tecnico della Lazio il jolly che ha tanto richiesto nelle ultime sessioni di mercato.