Poco più di un anno fa il quotidiano Die Tageszeitung titolava: “Mathias Döpfner diventa Axel Springer“. Forse la sintesi più azzeccata per riassumere la consacrazione definitiva del manager e giornalista a erede dell’impero editoriale tedesco che controlla tra gli altri Die Welt e la Bild.

L’impero Axel Springer: dalla nascita al controllo da parte di KKR

Axel Spinger è stato il fondatore del più potente impero mediatico tedesco del Dopoguerra. Nel 1946 cominciò a stampare calendari ad Amburgo con il padre, poi mise a segno il primo colpo con Hör Zu, settimanale con i programmi radiofonici, seguito all’inizio degli Anni 50 dalla Bild Zeitung, quotidiano popolare che ancora oggi vende milioni di copie. Poi arrivarono tra gli altri Die Welt e il Berliner Morgenpost. Sposato cinque volte, l’ultima nel 1978 con Friede che faceva la babysitter dal 1965 a casa Springer e che è diventa l’amministratrice di un impero che in oltre mezzo secolo ha influenzato la storia tedesca. Morto nel 1985, non ha potuto vedere la Germania riunificata e nemmeno la trasformazione di quello che era era già un colosso editoriale in una azienda globale che oggi è controllata da KKR & Co. Inc., fondo di Private Equity che gestisce oltre 200 miliardi di dollari, uno dei poteri forti d’Oltreoceano. E a guidare adesso la Axel Spriger Verlag SE c’è appunto Mathias Döpfner.

Così Döpfner da direttore della Welt è diventato erede della casa editrice

Nato a Bonn da una famiglia benestante nel 1963, Döpfner appartiene da sempre all’élite tedesca. Prima il matrimonio con Ulrike Weiss, figlia del ceo di Deutche Bank Ulrich, poi si è sposato in seconde nozze con Julia Stoschek, erede dell’omonima famiglia di miliardari che controllano il Gruppo Brose, leader nella componentistica per automobili. Döpfner è entrato come direttore a Die Welt alla fine degli Anni 90, per poi passare dal 2000 nel consiglio di amministrazione di Axel Springer. Col tempo è diventato uno di famiglia. Friede Springer, per dire, ha fatto da madrina al suo secondo figlio e soprattutto gli ha regalato nel 2012 il 2 per cento dell’azienda, quantificato allora in circa 72 milioni di euro. Nell’agosto 2019 KKR è diventato il maggiore azionista della casa editrice con il 43,54 per cento del capitale, pagando 2,9 miliardi di euro e valutando l’azienda 6,8 miliardi. Friede Spiegel deteneva il 43,54 per cento e Mathias Döpfner il 2,8 per cento. L’anno successivo, Frau Springer ha trasferito 1,5 miliardi di dollari di azioni a Döpfner, rendendolo di fatto erede dell’impero.

La mano tesa verso Washington in chiave anti-russa e anti-cinese

Se c’è dunque un nome per uno dei poteri forti in Germania questo è Mathias Döpfner. Non è un caso poi che, secondo la buona tradizione di casa Springer, ci sia una stretta alleanza con gli Stati Uniti. I media di Springer sono stati sempre molto vicini a Washington, tanto che ancora oggi tra i cinque punti essenziali che guidano la società si trova “il sostegno all’Alleanza transatlantica fra gli Stati Uniti d’America e l’Europa”. Potrebbe essere una dichiarazione generica, ma in realtà non lo è, soprattutto in questi tempi in cui si assiste a un parziale ritorno alla Guerra fredda tra Usa e Russia e a un duello più globale tra Stati Uniti e Cina: la guerra di propaganda corre su tutti i media, quelli di Springer-Döpfner compresi. Lo confermano ad esempio la regolari filippiche del direttore della Bild Julian Reichelt che non perde occasione per bacchettare Putin o Xi Jinping nel solco di una linea editoriale costantemente anti-russa e anti-cinese; o, ancora, la posizioni di Die Welt sul raddoppio del gasdotto Nordstream, da sette anni a questa parte speculari ai voleri di Obama, Trump e Biden.

L’acquisizione di Politico rafforza l’asse con gli Usa

Non solo, l’ultimo colpo di Mathias Döpfner – che nel 2015 aveva acquistato l’88 per cento del sito Usa Business Insider, nell’agosto scorso è stata l’acquisizione di Politico per un miliardo di dollari. Una piattaforma che aveva già attraversato l’Atlantico e la cui versione europea dal 2014 apparteneva al 50 per cento proprio a Springer. Questioni di soldi da investire e moltiplicare per KKR, ovviamente, ma anche l’intenzione di rafforzare in Europa sulle questioni globali la voce di Washington. Döpfner vuole fare della Springer un colosso mondiale dell’informazione digitale e della pubblicità, fuori dai confini tedeschi ed europei ormai diventati troppo stretti. L’asse con il grande investitore americano è un mezzo per raggiungere il fine.