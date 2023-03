Maternità surrogata, il deputato di FdI Mollicone: «Reato più grave della pedofilia»

Il tema della maternità surrogata incendia il dibattito politico. Dopo l’intervista della ministra Eugenia Roccella a Mezz’ora in più, che ha fatto sbottare la conduttrice Lucia Annunziata, con tanto di parolaccia e replica di Matteo Salvini, ecco irrompere Federico Mollicone: durante l’ospitata a Omnibus, su La7, il presidente della commissione Cultura della Camera ed esponente di Fratelli d’Italia ha detto che «è un reato grave, più grave della pedofilia». E poi: «Siamo di fronte a persone che vogliono scegliere un figlio come la tinta di casa».

Mollicone si era già “accanito” contro Peppa Pig

Nello specifico, Mollicone stava commentando quanto sostenuto dall’ex senatore leghista Simone Pillon in una intervista a La Stampa: «Quando tutto si trasforma in famiglia, allora niente più è famiglia. Questo è ciò che si nasconde dietro slogan come “Love is love”. Se si dice che due donne o due uomini fanno una famiglia, allora perché non tre o quattro? In Olanda l’amore poliamoroso sta per diventare legge». Federico Mollicone, deputato dal 2018, era già stato al centro di polemiche per aver protestato contro l’introduzione di una coppia omogenitoriale nel cartone animato Peppa Pig. In quanto membro della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, aveva infatti chiesto alla Rai di non trasmettere l’episodio in cui compare la coppia, formata da due orse polari.

Mollicone dopo Roccella e Rampelli: FdI contro l’utero in affitto

Prima di Roccella, ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità nel governo Meloni, e Mollicone, un altro esponente di Fratelli d’Italia ha attirato forti critiche per dichiarazioni riguardanti la maternità surrogata. Ospite di In Onda su La7, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli due giorni fa ha infatti attaccato: «Se due persone dello stesso sesso chiedono il riconoscimento, e cioè l’iscrizione all’anagrafe, di un bambino che spacciano per proprio figlio significa che questa maternità surrogata l’hanno fatta fuori dai confini nazionali».