Matera, ingoia un ago di 4 centimetri dal dentista: operata d’urgenza

La devitalizzazione di un dente si trasforma in una corsa d’urgenza in ospedale. È quanto accaduto a una 45enne di Matera, che ingoia un ago durante la seduta dal dentista. Le dimensioni dell’ago sono di circa 4 centimetri ed è quindi molto pericoloso per la salute della paziente. Stando a una prima ricostruzione, il dentista avrebbe perso la presa sullo strumento. Così, l’agoavrebbe percorso la trachea e sarebbe arrivato – curvandosi – nel bronco inferiore del polmone destro.

Matera, ingioia ago dal dentista: scatta l’emergenza

La donna è stata intubata e sottoposta a endoscopia. L’equipe di Chirurgia toracica dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bari l’ha salvata. Ora la signora è fuori pericolo. «Il caso dell’ago per la devitalizzazione è solo l’ultimo in ordine di tempo: negli ultimi mesi siamo intervenuti per rimuovere un molare, un chiodo messo in bocca da un operaio e finito nei bronchi a seguito di un colpo di tosse, un chicco di uva inalato da un anziano 80enne e persino una moneta di 5 centesimi inalata da un paziente psichiatrico». Così il direttore del reparto – che si è occupato anche della donna – Giuseppe Marulli ha spiegato che il caso è tutt’altro che unico.

«La maggioranza dei casi, tuttavia, riguarda i bambini con pezzetti di plastica di giocattoli inadatti all’età o con corpi organici come mandorle e noccioline che non dovrebbero essere dati da mangiare a bambini molto piccoli: tra i pazienti pediatrici recentemente abbiamo trovato e rimosso una lampadina di un telefonino giocattolo» conclude il luminare.

I dati

Secondo i dati del Policlinico di Bari sarebbero circa 200 le broncoscopie effettuate per via di un corpo estraneo all’interno dei polmoni nel giro di 10 anni. I casi più comuni riguardano i bambini con un massimo di 18 mesi di vita.

Nei piccoli sotto i due anni questo tipo di incidente resta più frequente, perché i piccoli portano spesso dei corpi estranei alla bocca.