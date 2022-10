Matelica, parto in casa: morta la bimba, grave la madre che non sapeva di aspettarla

Accade a Matelica, in provincia di Macerata. Scattano le indagini dei Carabinieri per la vicenda di una donna e della sua bimba. La donna si sarebbe ritrovata con un parto in casa perché non sapeva di essere incinta. La bimba muore pochissimi minuti dopo la nascita, mentre la madre ha una grave emorragia. I fatti accadono nella notte tra l’1 e il 2 ottobre. La 38enne aveva già altri due figli, di 7 e 9 anni. Verso le due di notte avrebbe avuto le doglie.

Parto in casa: bimba muore, madre in ospedale

Il padre, 42enne, avrebbe tagliato il cordone ombelicale, ma sono ancora da accertare le cause che hanno portato alla morte della piccola pochi minuti dopo la nascita. L’uomo avrebbe poi allertato il 118, perché la donna aveva una grave emorragia. Ricoverata in ospedale, la donna è stata poi salvata, anche se era arrivata in condizioni critiche. Per la bambina, invece, non c’era già più nulla da fare.

La salma della neonata è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria e si trova nell’obitorio dell’ospedale. I Carabinieri di Matelica e Camerino stanno raccogliendo informazioni per chiarire le dinamiche dell’accaduto, anche nell’appartamento.

Le indagini

A quanto si apprende, la donna avrebbe scoperto di essere incinta solo all’ottavo mese anche nella prima gravidanza. Infatti, per la 38enne questa era la terza. Gli inquirenti ritengono improbabile che la donna non si sia resa conto di essere incinta questa volta. In più, il parto in casa sarebbe avvenuto alla 35esima settimana. La neonata pesava tre chili ed era in linea con gli standard medici.

Per il momento, i genitori non sono indagati. La famiglia non era sotto l’attenzione dei servizi sociali. Si attende il riscontro dell’autopsia per capire se la bambina abbia sofferto oppure se una manovra azzardata possa aver causato il tragico epilogo, o ancora se possa essere una complicazione legata all’emorragia.