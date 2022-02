Dacché s’è inaugurato ‘sto decennio abbiam combattuto. Venti di guerra. Ora sembra raggiunta la pace dei sensi. Nel senso che non ci capiamo più un cazzo. Non ci capiamo fra noi, non capiamo noi stesi. Portami fuori. Ormai è un gioco al mar sacro. Salmastro è un regista corrosivo. «Sì, l’intelligenza usata solo per ammazzare il tempo è stronzismo». Lo dice Mastroianni, il commissario Santamaria, in quel cofanetto Sperlari del sarcasmo che è La donna della domenica. Voi tenetevi pure l’e-commerce, a me manca da morire la e commerciale, il magnifico logogramma di Fruttero&Lucentini, Age&Scarpelli. Che poi, mo’ che ci penso, c’entra pure la mia passione per quel russo e il suo cappotto. Ecco il palindromo: “Ammar Gogol’ & logogramma”. Il pregio è passato.