Masterchef Spagna, prova in esterna a Valencia finisce con 44 intossicati

Durante una prova in esterna di Masterchef Spagna a Valencia 44 persone, su circa una settantina, sono rimaste intossicate dopo aver mangiato le pietanze cucinate dai concorrenti dell’edizione 2023.

I concorrenti del talent show di cucina si trovavano nella città costiera spagnola per un test all’aperto in cui erano chiamati a preparare un menù dello chef Rakel Cernicharo per circa 120 lavoratori del parco oceanografico di Valencia, l’Oceanogràfic. Dopo il termine di questa prova, un buon numero di persone ha iniziato a sentirsi male. Dopo la prima denuncia dell’accaduto, altri hanno confermato l’intossicazione di massa. Una situazione certificata anche dalle autorità sanitarie della regione di Valencia secondo cui i sintomi osservati sarebbero quelli di una gastroenterite.

Stando a quanto riportato dai media spagnoli, il Dipartimento di Salute di Valencia ha effettuato un’indagine alcuni giorni dopo l’esterna, apprendendo così il numero effettivo di persone colpite senza però riuscire a individuare l’alimento colpevole di aver innescato il malessere.

Le accuse degli intossicati e il comunicato della Shine Iberia

«Su settanta persone, più della metà è finita intossicata. Non hanno nemmeno avuto la decenza di scriverci per scusarsi», ha protestato una delle persone coinvolte e intossicate. Dopo le polemiche di questi giorni, la casa di produzione di Masterchef Spagna, la Shine Iberia, è intervenuta dichiarando: «Siamo molto dispiaciuti per quanto è successo. Si tratta di un caso assolutamente eccezionale in questi 11 anni di MasterChef Spagna, un programma in cui è una priorità assoluta garantire la salute delle persone coinvolte». Pare che il caso sarà ora deferito al Ministero della Salute di Madrid dove ha sede la società di produzione.