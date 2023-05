Masterchef Spagna, la concorrente italiana eliminata e umiliata: il giudice sputa il cibo nel tovagliolo

Un’attrice romana di 38 anni, residente a Madrid, è diventata protagonista di un video virale in Spagna, in una delle trasmissioni più famose al mondo, Masterchef. Si chiama Claudia Ferranti ed era una della partecipanti prima di una cocente eliminazione durante un pressure test, la sfida finale di ogni puntata. Stavolta bisognava preparare un gyoza, un raviolo di carne tipico della cucina giapponese. E non è andata bene, tanto che la donna è sta eliminata e anche attaccata dai giudici.

L’umiliazione di Claudia: il giudice sputa il cibo

La sfida finale per Claudia Ferranti è stata contro Ana, una cameriera di 29 anni, che invece abita a Siviglia. E il giudice che ha dovuto gustare i due piatti e decretare chi avrebbe passato li turno e chi no è stato lo chef franco-nipponico Yong Wu Nagahira. Si tratta del proprietario di Ikigai Flor Baja, ristorante di Madrid inserito nella Guida Michelin 2023. Ferranti è apparsa già delusa, ma non poteva aspettarsi che lo chef avrebbe sputato il cibo nel tovagliolo. «Sarò leggero. Fa schifo», ha dichiarato. Ma gli altri giudici non sono da meno. Jordi Cruz attacca la ragazza: «Il tuo ultimo gyoza aveva molti difetti. Era chiaro che il ripieno doveva essere cotto all’interno della pasta, la tecnica non è stata ben eseguita e c’era molto liquido nel brodo, cosa che lo ha fatto venire fuori insipido, molto leggero, certamente non all’altezza di questa prova». E ancora Samantha Vallejo-Nagera: «Qui ho visto molta recitazione e poca cucina».

Masterchef Spagna, un mese fa l’intossicazione per 44 persone

E mentre il video dell’eliminazione continua ad accumulare interazione e critiche da parte di molti appassionati per la crudeltà dimostrata dai giudici, in tanti sottolineano come in questa edizione di Masterchef Spagna non ci sia pace per gli organizzatori. Ad aprile, infatti, l’episodio che ha fatto salire il programma agli onori della cronaca quando 44 persone sono rimaste intossicate durante una prova in esterna a Valencia.