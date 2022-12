MasterChef Italia, che fine hanno fatto i vincitori delle scorse edizioni

La Convention 2022 all'Auditorium di Roma per gli auguri natalizi di Cdp non si farà: ufficialmente per precauzione sanitaria, però la vera ragione è evitare un mega evento da 212.500 euro in un momento di crisi-bollette per le famiglie. Oltre ad abbassare i riflettori sui dossier caldi tipo Tim. E così i dipendenti si auto-finanziano una serata al Piper.