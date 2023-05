Master & Commander stasera su La7: trama, cast e 5 curiosità sul film

Russell Crowe è protagonista di Master & Commander – Sfida ai confini del mare, in onda stasera 8 maggio alle 21.15 su La7. Basato sulla saga letteraria di Patrick O’Brian, si svolge nel 1805, quando Napoleone Bonaparte dominava l’Europa. La trama racconta l’aspro duello fra due imbarcazioni, l’una britannica e l’altra francese, per il dominio delle acque. Uno scontro che porterà entrambi i duellanti allo stremo. Nel cast anche Paul Bettany, Edward Woodall e James D’Arcy. La regia è opera di Peter Weir, candidato per sei volte ai premi Oscar. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Master & Commander, trama e cast del film stasera 8 maggio 2023 su La7

Aprile 1805, a largo delle coste del Brasile. L’imponente fregata britannica NMS Surprise veleggia sotto il comando del capitano Jack Aubrey (Russell Crowe). Famoso per la sua fortuna ma anche per il suo coraggio, affronta sempre senza remore qualsiasi nemico. A bordo con lui ci sono il primo tenente Tom Pullings (James D’Arcy) e il suo secondo, William Mowett (Edward Woodall), ma soprattutto l’ufficiale medico Stephen Maturin (Paul Bettany). Chirurgo e naturalista, è molto diverso dal capitano per temperamento e per formazione, in quanto interessato alla scienza che alla guerra. I quattro guidano un gruppo di oltre 200 uomini di varia estrazione sociale, dai rampolli della classe aristocratica alla ciurma popolare. Il loro nuovo obiettivo è catturare o distruggere l’Acheron, uno dei più imponenti vascelli francesi con cui Napoleone intende colpire duramente l’Inghilterra.

Dopo diverse settimane di navigazione tranquilla, l’Acheron sbuca improvvisamente dalla nebbia sferrando un terribile attacco alla Surprise. La nave napoleonica si rivela nettamente superiore non solo per stazza, ma soprattutto per equipaggiamento, tanto che ai britannici non resta che la fuga. Metà dell’equipaggio di Aubrey è ferito, il timone fortemente danneggiato e la fregata in condizioni critiche. Mentre Maturin lavora senza sosta per curare i marinai, il capitano si trova di fronte a una difficile scelta. La mossa all’apparenza più saggia sarebbe rientrare in un porto sicuro per riparare i danni. Così facendo però l’Acheron potrebbe continuare il suo viaggio senza ostacoli e accumulare un vantaggio incolmabile. Spinto dal suo orgoglio e dalla sua fedeltà alla patria, Aubrey opta per proseguire la navigazione e restituire il colpo al nemico.

Master & Commander, 5 curiosità sul film stasera 8 maggio 2023 su La7

Master & Commander, la saga letteraria che ha ispirato il film

La sceneggiatura del film si ispira a diversi capitoli della saga letteraria di Patrick O’Brian con protagonisti il capitano Aubrey e il suo amico Maturin. Sebbene il titolo richiami in decimo dei 20 romanzi, Ai confini del mare, la narrazione trae spunto da più volumi in modo da approfondire al meglio il rapporto soprattutto fra i due personaggi principali.

Master & Commander, Russell Crowe ha preso lezioni di violino

Come si legge sul sito Imdb, Russell Crowe imparò a suonare il violino in modo da entrare ancor di più nel suo personaggio. Si trattò, secondo la stessa star di Hollywood, di una delle cose più complicate nella sua carriera cinematografica.

Master & Commander, gran parte del cast ha sofferto il mal di mare

L’intera narrazione del film si svolge a bordo della nave NMS Surprise durante il suo viaggio in mare aperto. Per girare le scene, gran parte del cast soffrì il mal di mare ad eccezione di Paul Bettany. L’interprete del dottor Maturin infatti aveva lavorato diverse volte in mare da adolescente. Per prepararsi al meglio, l’attore ha trascorso anche del tempo al Royal College of Surgeons di Londra, dove ha imparato alcune nozioni di base sugli strumenti chirurgici del XVIII secolo.

Master & Commander, i rumors su un possibile prequel

Sebbene gli incassi al di sotto delle aspettative abbiano inizialmente bloccato ogni progetto sulla saga, da anni si vociferano rumors su un potenziale prequel. Nel 2021, Deadline riportò l’affidamento a Patrick Ness, creatore della serie Chaos Walking, del ruolo di sceneggiatore per un nuovo film. Da allora tuttavia non ci sono più state novità, né sullo sviluppo dello script né su un potenziale regista del lungometraggio.

Master & Commander, critica e incassi al botteghino

Realizzato con un budget di 150 milioni di dollari, il film ne ha incassati 211 al botteghino internazionale, di cui 93 negli States. Un risultato deludente per la produzione, che accantonò i progetti per ulteriori film. Ben diversa l’accoglienza della critica, come dimostrano le 10 nomination ai premi Oscar. La pellicola ne vinse solo due (fotografia e montaggio sonoro), arrendendosi invece allo strapotere de Il Signore degli anelli – Il ritorno del re, che dominò con 11 statuette su altrettante candidature.