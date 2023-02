Massimo Troisi, stasera su Rai3 documentario per i 70 anni del comico

Da Ricomincio da tre a Il postino, la carriera di Massimo Troisi ha influenzato generazioni di artisti e fatto ridere migliaia di italiani. Fra due giorni, avrebbe compiuto 70 anni. Per questo stasera 17 febbraio, alle 21.25 su Rai3, andrà in onda Buon compleanno Massimo, documentario che ne elogia l’estro e la simpatia indimenticabili. Grazie a testimonianze di parenti, amici e colleghi, si potrà scoprire l’uomo che si celava dietro il grande artista, il suo amore per Napoli e il suo impatto sulla commedia. Fra gli ospiti ci saranno Renzo Arbore, Nino D’Angelo e Francesca Neri, senza dimenticare i più giovani come Frank Matano che hanno deciso di ispirarsi a lui nella loro carriera. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay a partire dal 19 febbraio.

Buon compleanno Massimo, le anticipazioni del documentario su Troisi stasera 17 febbraio su Rai3

Il documentario di Marco Spagnoli farà rivivere il talento di Massimo Troisi grazie a immagini d’archivio, spezzoni dei suoi film e interviste nei talk show. La sua vita e il suo lavoro infatti condurranno lo spettatore alla scoperta dei lati meno celebri del grande comico, dai legami familiari alle amicizie nella sua Napoli. Proprio al capoluogo campano l’attore e regista ha dedicato gran parte del suo operato, influenzando radicalmente la vita nella città. Il suo carisma, come ricorderà lo scrittore Maurizio De Giovanni, ha avuto un impatto benefico non indifferente sulla città, che per anni ha raccontato e amato. Si potranno ascoltare le parole degli amici, tra cui I Gatti di Vicolo Miracoli con Jerry Calà, ma anche Nino D’Angelo e Francesca Neri. E ancora spazio ai giovani interpreti di oggi, che a Massimo Troisi hanno ispirato lavori e carattere come Frank Matano.

"Era un funambolo della parola, aveva la capacità con le sue smorfie di farti capire esattamente come la pensasse su tutto" #BuonCompleannoMassimo, il film documentario racconta la vita e il genio di Massimo Troisi.@raidocumentari @RaiPlay @raiteche pic.twitter.com/Qr23vDRyb8 — Rai3 (@RaiTre) February 15, 2023

Nel documentario su Massimo Troisi parleranno anche Eugenio Bennato, Fabio Fazio, Maurizio Casagrande, Vittorio Cecchi Gori ed Enzo De Caro. Senza dimenticare Lello Esposito, Massimiliano Gallo, Iris Peynaldo, Ferzan Ozpetek, Franco Oppini e Pietra Montecorvino. Testimonianze anche da Francesco Frigeri, Nini Salerno, Roberto Vecchioni, Cinzia CH Torrini e Rosaria Troisi, sorella di Massimo. «Ricordare Troisi in occasione dei suoi 70 anni è una grande soddisfazione», ha detto il direttore di Rai Documentari Fabrizio Zippi. «Andandosene troppo presto, Massimo ha lasciato la sensazione di aver perso un amico prima che uno dei massimi esponenti del dopoguerra». Il documentario è una produzione Samarcanda Film, in collaborazione con la Regione Campania, l’Ufficio Cinema del Comune di Napoli e Rai Documentari.