Massimo Tartaglia, l’uomo che aggredì Berlusconi: «Mi ha perdonato, ora prego per lui»

Massimo Tartaglia, l’uomo che nel 2009 aggredì Silvio Berlusconi colpendolo con una statuina in ferro del Duomo di Milano, ha reso noto di star pregando per lui dopo aver appreso la sue condizioni di salute. Da due giorni il Cavaliere, affetto da leucemia mielomonocitica cronica, è infatti ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare.

Massimo Tartaglia: «Prego per Berlusconi»

Dopo aver aggredito Berlusconi, l’uomo fu accusato di lesioni pluriaggravate ma fu assolto dal gup Luisa Savoia nel giugno dell’anno seguente perché totalmente incapace di intendere e volere. Massimo ha vissuto in libertà vigilata fino al 2016, quando il giudice gliel’ha poi revocata. Perito elettrotecnico, dopo le cure in una comunità terapeutica ha lavorato per un po’ part time in una cooperativa, occupandosi della manutenzione del verde.

«Ero depresso per il lavoro e per una storia con una ragazza su cui avevo riposto aspettative. Berlusconi per me era diventato il rappresentante di un sistema che mi aveva stritolato». Così Tartaglia ha «giustificato» il suo gesto. Adesso, è disoccupato e vive con i genitori: «Prendo 700 euro al mese di pensione di invalidità. L’azienda di famiglia è in liquidazione, non siamo ancora riusciti a venderla. Vivo con i miei genitori, passo le giornate ad ascoltare musica, ho una collezione di vinili e di impianti stereo. Qualcosa ho venduto, qualcosa no. Ascoltare musica è l’unica cosa che mi fa stare bene e che mi svuota i pensieri».

Ora, mentre Berlusconi è malato, Massimo torna a parlare dicendo: «Sono passati tredici anni, quella sera io ero fuori, non stavo bene. Adesso mi dispiace per Berlusconi veramente. Non è un mio parente stretto, non voglio essere ipocrita nel dire che sto soffrendo eccetera. Non nascondo nemmeno che all’epoca avevo sviluppato una rabbia e un odio nei suoi confronti. Ma spero tanto che si riprenda. Prego con il cuore per lui».

Il perdono dell’ex premier

All’epoca dell’aggressione, l’ex Cavaliere aveva espresso il suo dispiacere sull’accaduto ma aveva detto: «Umanamente l’ho perdonato. Sapete che non so portare rancore, non deve passare però il messaggio che si può andare in giro e colpire liberamente il presidente del Consiglio che rappresenta un’istituzione. Il rischio è che altrimenti parta un tiro al bersaglio». Questo gesto di perdono aveva colpito molto Tartaglia: «Non ha mai agito nei miei confronti. Avrebbe potuto chiedermi un risarcimento, avrebbe potuto rovinarmi…. E invece niente. Glielo riconosco».