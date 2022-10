Massimo Tarantino, chi è l’ex difensore che ha disarmato l’accoltellatore di Assago

Massimo Tarantino, ex calciatore e oggi dirigente sportivo, è l’uomo che ha fermato e disarmato l’assalitore che giovedì ha accoltellato sei persone in un centro commerciale di Assago. Intervenendo tempestivamente il giocatore palermitano ha bloccato la furia dell’aggressore, affetto da problemi psichiatrici, e lo ha consegnato alla polizia. «Non ho fatto niente di particolare, non sono un eroe», ha raccontato.

Massimo Tarantino disarma l’accoltellatore di Assago

In un centro commerciale di Assago, nell’hinterland milanese, giovedì scorso un uomo ha accoltellato sei persone mentre facevano la spesa al Carrefour. Una di loro è morta. Si tratta del cassiere di origini boliviane, Luis Fernando Ruggieri, 46 anni, rimasto gravemente ferito al torace e all’addome. Tra i feriti c’è anche Pablo Marì, difensore del Monza, ormai fuori pericolo, come ha spiegato Adriano Galliani.

Mentre l’assalitore in preda a una furia inspiegabile disseminava il panico nel supermercato, è intervenuto Massimo Tarantino. L’ex calciatore e oggi dirigente sportivo ha tempestivamente bloccato e disarmato l’uomo, affetto da problemi psichiatrici. Dopo averlo consonato alla Polizia, Tarantino ha commentato l’accaduto. «Non ho fatto niente di particolare, non sono un eroe». L’aggressore «urlava, urlava e basta», ricorda l’ex calciatore.