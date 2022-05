Massimo Ranieri ringrazia il Cardarelli dopo la caduta: “Medici professionali e affettuosi”

Dopo la brutta caduta sul palco del Teatro Diana a Napoli che gli è costata traumi al braccio e una costola rotta, Massimo Ranieri ha pubblicato sui social un messaggio di ringraziamento per il personale dell’ospedale Cardarelli dove era stato trasferito dopo l’incidente.

Massimo Ranieri ringrazia il Cardarelli

Dimesso già poche ore dopo i fatti, il cantante ci ha tenuto a ringraziare medici e infermieri che si sono presi cura di lui sottolineandone la professionalità, l’affetto e la dedizione: “Dopo i fumi del dolore al braccio e alla costola rotta, sono qui per ringraziare la Direzione Generale del Cardarelli, tutti gli infermieri, i barellieri, dottori e i primari per essermi stati vicino con tutta la loro grande professionalità, affetto, dedizione e per il grande lavoro che svolgono quotidianamente con tutti i pazienti. Grazie ancora dal profondo del mio cuore”.

Parole scritte a corredo di uno scatto che molti utenti, tra cui Nino D’Angela e Francesco Cicchella, hanno commentato per augurargli una pronta guarigione. Massimo si trova a casa già da qualche giorno e sta continuando la riabilitazione. Le repliche del suo spettacolo sono state tutte annullate e i suoi sostenitori sono in attesa di nuove date.

Massimo Ranieri: la caduta dal palco

Massimo era stato trasportato nella struttura sanitaria napoletana subito dopo la caduta. Probabilmente accecato dalle luci di scena, aveva messo un piede in fallo non rendendosi conto che il palco era finito ed era caduto di sasso in platea, fra lo stupore e la preoccupazione delle centinaia di spettatori presenti in teatro.

Soccorso da alcuni medici in sala, era stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo avevano trasferito al Pronto Soccorso del Cardarelli. Sempre rimasto cosciente, dopo la diagnosi di frattura della costola e traumi vari ad un braccio era stato tenuto sotto osservazione una notte per poi venire dimesso il giorno dopo.