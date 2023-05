Massimo Ranieri: moglie, figli, canzoni e vero nome del cantante

Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, è un cantante, attore, conduttore televisivo e showman italiano. Artista completo che ha fatto la storia della musica italiana, è tra i cantanti del nostro paese che ha venduto più dischi nel mondo, 14 milioni.

Massimo Ranieri: biografia e canzoni

Massimo Ranieri è nato a Napoli nel 1951 e a soli 13 anni, con lo pseudonimo di Gianni Rock, incide il suo primo disco e sbarca a New York in tournée come spalla di Sergio Bruni. Proprio in questa occasione decide di avere un nome d’arte e sceglie Ranieri, come il principe di Monaco, al quale unirà il nome Massimo perché, come ha dichiarato lui stesso, era molto conosciuto e facile da ricordare. L’artista napoletano da subito si fa notare per la sua voce, le sue canzoni e la sua personalità. A 15 anni partecipa a Scala Reale, lo show che diventerà poi Canzonissima, con il brano L’amore è una cosa meravigliosa e nel 1967 vincerà il Cantagiro, fra le giovani promesse, con Pietà per chi ti ama. Ma la vera svolta arriva nel 1969 con Canzonissima quando arriva al terzo posto con Se bruciasse la città.

Il palco dell’Ariston ha visto protagonista il cantante napoletano sette volte, la prima nel 1968 con il brano Da bambino. Fu proprio il Festival di Sanremo a traghettare Massimo verso il successo. Nel 1988 presenterà alla kermesse Perdere l’amore, forse tra le sue canzoni più famose, e ha cavalcato il palco del teatro ligure l’ultima volta nel 2022 con Lettera al di là dal mare. Ad oggi, con più di quattordici milioni di dischi venduti, è tra gli artisti italiani che ha venduto più album nel mondo. Tra le sue canzoni più note, ci sono, oltre alle già citate, Erba di casa mia, L’amore è un attimo, Rose rosse, ‘O surdato ‘nnamurato e Io che amo solo te.

Ma non solo musica. La carriera di Ranieri è fatta anche di teatro, cinema e televisione. Tra i film ricordiamo il Metello accanto a Lucia Bosè ed Ottavia Piccolo per il quale vinse il David di Donatello e il Premio Internazionale della Critica. Mentre in televisione lo abbiamo visto anche nei panni showman alla conduzione di diversi varietà in prima serata, da Tutte le donne tranne me a Qui e adesso. Venerdì 26 maggio 2023 è nuovamente su Rai 1 con Tutti i sogni ancora in volo, uno show in due serate che omaggia non solo la musica ma anche il vecchio varietà.

Massimo Ranieri: moglie e digli

Tra i grandi amori di Massimo Ranieri c’è Franca Sebastiani, che conosce giovanissimo, e con la quale ha una figlia, Cristiana Calone, nata nel 1971 che l’uomo riconobbe solo 26 anni dopo. Nella vita dell’artista ci sono state altre relazioni importanti, come quella con Barbara Nascimbene e con la cantante lirica Leyla Martinucci. Non si è mai sposato.