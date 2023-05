Massimo Ranieri, stasera su Rai1 lo show Tutti i sogni ancora in volo

Tre anni dopo Qui e adesso, Massimo Ranieri torna in tv con un viaggio nella musica italiana. Stasera 26 maggio, alle 21.25 su Rai1, andrà in onda la prima delle due serate di Tutti i sogni ancora in volo. Lo show sarà un omaggio ai varietà di un tempo, capaci di unire le performance canore degli artisti alla narrazione personale, fatta di aneddoti e memorie. Sul palco anche Rocío Muñoz Morales, vera fan d’eccezione che accompagnerà Ranieri nella conduzione. Attesi diversi ospiti tra cui Gianni Morandi, Noemi e Diodato. La seconda puntata andrà in onda venerdì prossimo, 2 giugno, allo stesso orario sempre su Rai1. La visione sarà disponibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

Tutti i sogni ancora in volo, le anticipazioni dello show di Massimo Ranieri su Rai1

Con più di 14 milioni di dischi venduti, grazie a 31 pubblicazioni fra album in studio e live, Massimo Ranieri è fra gli artisti italiani più popolari nel mondo. Vincitore del Festival di Sanremo nel 1988 con Perdere l’amore, ha scritto brani indimenticabili come Rose rosse, Se bruciasse la città e Quando l’amore diventa poesia. Hit che hanno fatto emozionare e ballare intere generazioni e che saranno protagoniste anche stasera in Tutti i sogni ancora in volo, titolo che trae ispirazione proprio da un verso di Perdere l’amore. La scaletta vanterà performance sul palco, ma anche sketch divertenti e racconti profondi per ricordare le migliori tappe della carriera di Ranieri e la storia della musica italiana. «Sono italiana per adozione, ma è come se lo fossi di nascita», ha dichiarato Rocío Muñoz Morales, oggi sul palco come co-conduttrice alla presentazione. «Grazie a Massimo, amerò l’Italia ancora di più».

Tutte le volte che metto piede su un palcoscenico sembra sempre la prima volta…#MassimoRanieri conduce #TuttiISogniAncoraInVolo, con la partecipazione di @RocioMMorales. Da venerdì #26maggio alle 21.30 su #Rai1 pic.twitter.com/1PamFXz9XY — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) May 18, 2023

Lo show Tutti i sogni ancora in volo di Massimo Ranieri vanterà anche la presenza di grandi ospiti della scena musicale italiana. Sul palco arriverà infatti Gianni Morandi, che ha già duettato con Ranieri e Al Bano al recente Festival di Sanremo. Attesi infine Diodato, Noemi e i The Kolors per un viaggio fra i generi della canzone dal passato alle ultime tendenze. Ad accompagnare le esibizioni ci sarà un’orchestra diretta dal maestro Leonardo De Amicis. Un corpo di ballo coordinato da Grazia Cundaria invece trasformerà in passi di danza parole e note. Importante anche la scenografia, opera di Gennaro Amendola, che rievocherà il palco dei varietà Anni ’60 e ’70.