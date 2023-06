Massimo Ranieri, stasera su Rai1 con Arisa, Tiziano Ferro e Brignano

Secondo e ultimo appuntamento con Tutti i sogni ancora in volo, show di Massimo Ranieri che omaggia i varietà del passato. Stasera 2 giugno, alle 21.25 su Rai1, il cantautore italiano rievocherà la memoria dei programmi che hanno reso grandi la musica e la televisione del nostro Paese. Ci sarà spazio per tutti i suoi maggiori successi, da Rose rosse a Perdere l’amore, ma anche per aneddoti della vita privata. Sul palco ci sarà anche oggi Rocío Muñoz Morales, in veste di co-conduttrice e fan numero uno. Tanti gli ospiti attesi, da Tiziano Ferro a Enrico Brignano, passando per i campioni mondiali di tip tap. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche la prima puntata.

Tutti i sogni ancora in volo, le anticipazioni dello show di Massimo Ranieri su Rai1

Massimo Ranieri torna su Rai1 forte di un ottimo esordio in termini di ascolti. La scorsa settimana, infatti, la prima puntata di Tutti i sogni ancora in volo ha catalizzato l’attenzione di oltre 3 milioni di spettatori, pari a circa il 21.1 per cento di share. Anche questa sera, il cantautore napoletano potrà avvalersi del contributo sul palco di Rocío Muñoz Morales, che lo accompagnerà durante l’intera durata della trasmissione. L’attrice madrilena, ma ormai italiana di adozione, si unirà a lui nelle performance dal vivo e in simpatici sketch che coinvolgeranno anche il pubblico in sala. Ricco il parterre di ospiti attesi in studio. Ci sarà Tiziano Ferro che probabilmente duetterà con Massimo Ranieri sulle note di Perdere l’amore, brano che hanno pubblicato in una versione inedita nel 2020. Non mancheranno poi Arisa, Malika Ayane e Raf per una scaletta di successi.

Sul palco di Tutti i sogni ancora in volo arriveranno anche star del cinema. Attesi infatti al fianco di Massimo Ranieri anche Enrico Brignano e Barbara Foria. Ospiti dello show anche Emanuele e Leonardo D’Angelo, otto volte campioni del mondo di tip tap, che presenteranno una performance ad hoc per il programma. La regia sarà opera di Duccio Forzano, mentre autore della scenografia è Gennaro Amendola, che ha dato vita a un vero e proprio omaggio ai varietà degli Anni ’60 e ’70. In scaletta, anche tanti brani della discografia di Ranieri, tra cui gli ultimi successi. Si potranno anche ascoltare probabilmente gli ultimi inediti dell’artista, da Lasciami dove ti pare a Lettera di là dal mare, portato a Sanremo nel 2022.