Massimo Popolizio: film, moglie, figli e spettacoli teatrali dell’attore

Massimo Popolizio: film, moglie, figli e tutto quello che c’è da sapere sul popolare attore? Classe ’61, Popolizio è nato a Genova. Oltre che come attore, lavora anche a teatro nei ruoli di attore e regista ed è un importante doppiatore italiano.

Massimo Popolizio: film, moglie e figli

«Ormai ho 60 anni. E quel che sono lo combatto, mi obbligo ad andare in vacanza, ma faccio un grande sforzo. Poi una volta lì, fare il bagno in mare mi piace, ma in realtà vorrei sempre rinchiudermi. Anche per parlare con lei adesso devo fare uno sforzo. Invece in teatro, devo per forza venire fuori, esibirmi». Così Massimo Popolizio si raccontava a IoDonna lo scorso anno, in un’intervista rilasciata in occasione di uno dei suoi spettacoli teatrali. Popolizio è sposato con l’attrice Gaia Aprea. La coppia non ha figli.

Massimo ha una carriera che va ben oltre il film che vedremo questa sera, La Banda dei Babbi Natale. La sua carriera al cinema inizia nel 1983, con Un ragazzo come tanti. Poi è la volta di Cuore Cattivo, Le affinità elettive, Romanzo criminale, Mare Nero, Benvenuto presidente!, Il giovane favoloso. Popolizio riesce a passare da ruoli comici a quelli più seri. Alcuni lo ricordano per la voce di Scar ne Il Re Leone.

Gli spettacoli teatrali

Anche a teatro, Popolizio non manca di sorprendere, vincendo numerosi premi. In particolare, si segnalano le sei vittorie al Premio Ubu – di cui uno alla miglior regia – e i 5 Nastri d’argento ottenuti nel corso della carriera.

Tra i suoi ultimi lavori portati in scena, segnaliamo: Cyrano de Bergerac (2009), Il misantropo (2010) Blackbird (2011), John Gabriel Borkman (2012), Visita al padre (2014), Lehman Trilogy (2015), Il prezzo (2015), Ragazzi di vita (2016), Un nemico del popolo (2019), Furore (2019) M Il figlio del secolo (2022). In alcuni, come per gli ultimi, Popolizio cura anche la regia.