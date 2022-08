Massimo Hallecker, chi è l’ex manager arrestato per appalti truccati alla Fiera di Milano

Chi è Massimo Hallecker? Il nome dell’ex manager della Fiera di Milano è legato a un giro di appalti truccati, per cui l’imprenditore è finito in manette. Secondo la Procura di Milano negli affari del gestore sarebbero circolati milioni di euro.

Chi è Massimo Hallecker?

Massimo Hallecker era senior buyer dell’ufficio acquisti della Fiera di Milano. Adesso è ai domiciliari con l’accusa di aver percepito tangenti su tre appalti per servizi legati a magazzino, impianti elettrici e manutenzioni edili. Il tutto per un valore di 16,5 milioni di euro. L’inchiesta per corruzione è coordinata dal pm di Milano Paolo Storari e dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della guardia di finanza. La stessa Fiera di Milano ha denunciato il sospetto, collaborando costantemente durante le indagini. I fatti contestati vanno dal marzo del 2020 al 2022 e potrebbero interessare altri 10 indagati.

Le accuse

Massimo Hallecker avrebbe ‘pilotato’ tre appalti. Uno riguardava la manutenzione e conduzione edile, impiantistica ed assistenza alle manifestazioni dei quartieri di Rho e Milano. L’altro per l’installazione e realizzazione di impianti elettrici per stand preallestiti e per aree servizi e aree speciali all’interno di Fieramilano, Fieramilanocity e Centro congressi Mi Co. Per questi due l’ex manager avrebbe favorito l’imprenditore G. D. V., gestore di Eletric srl a sua volta indagato, per ricevere 20 mila e 810 euro.

Per il terzo appalto, del valore di oltre 8 milioni, Hallecker avrebbe spalleggiato l’impresa Fabbro Logistics Management & Services spa (indagati i tre titolari) per la gestione dei servizi logistici per il magazzino di Lainate di Nolostand, la controllata di Fiera. In cambio avrebbe ricevuto una somma di denaro non ancora quantificata e l’affidamento di una commessa. Inoltre, la promessa sia di partecipare a un importante progetto edile da 25 milioni, sia di concludere una trattativa di vendita di prodotti di pulizia e sanificazione a favore di aziende in cui lo stesso ex buyer aveva interessi o quote societarie.

I provvedimenti

Con queste accuse il gip Domenico Santoro ha accolto in parte (arresti domiciliari anziché carcere) la richiesta del pm Paolo Storari e ha disposto la misura cautelare nei confronti di Massimo Hallecker. Il 56enne era già stato rimosso dall’ufficio acquisti già dal 31 ottobre scorso, dopo aver rilevato alcune criticità su un altro appalto che invece non ha ora determinato conseguenze giudiziarie.