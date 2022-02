Massimo Gramellini, età, chi è la moglie, chi sono i figli e come è morta la madre?

Massimo Gramellini è un giornalista italiano molto conosciuto. Scrive per il Corriere della Sera ed è stato ospite fisso di Che Tempo Che fa. Nato a Torino nel 1960, ha perso la madre in circostanze tragiche ed è stato sposato due volte. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Chi è oggi la moglie di Massimo Gramellini? Scopriamolo insieme.

Età, altezza e peso del giornalista

Massimo Gramellini è nato a Torino il 2 ottobre 1960, sotto il segno zodiacale della Bilancia. È alto circa 1,78 metri e il suo peso forma si aggira intorno ai 77 chili. Dopo la maturità classica si è iscritto all’Università nel capoluogo piemontese, ma ha interrotto il percorso per dedicarsi al giornalismo. Ha infatti subito iniziato a collaborare con il Corriere dello Sport – Stadio.

Chi è la moglie di Massimo Gramellini?

Massimo Gramellini è stato sposato Maria Laura Rodotà, giornalista e figlia del giurista Stefano Rodotà morto nel 2017. Il loro matrimonio è durato 5 anni, dal 1993 al 1998. Successivamente Gramellini è convolato a nozze con la doppiatrice Elisa Galletta, ma anche quella unione è naufragata. Dopo due divorzi, l’opinionista ha ritrovato l’amore grazie alla scrittrice e sceneggiatrice Simona Sparaco. Con lei Gramellini ha dato alla luce il figlio Tommaso, nel 2019, al quale ha dedicato il libro Nove mesi.

La compagna di Gramellini, Simona Sparaco, ha 43 anni. Ha studiato scienze della comunicazione a Londra e poi ha conseguito una laurea in lettere indirizzo spettacolo al suo rientro in Italia. Ama viaggiare e la sceneggiatura. Ha pubblicato il suo primo libro, edito da Viviani Editori, nel 2005, ma senza ottenere grande successo. Due anni dopo tuttavia ha firmato con Newton Compton Editore per il romanzo “Lovebook” che ha conquistato l’apprezzamento di migliaia di persone. Lei ha un figlio, nato da una precedente relazione, di nome Diego, e ha incontrato Gramellini grazie a un’amica in comune.

Com’è morta la madre del giornalista

Massimo Gramellini durante la sua vita ha dovuto fare i conti con un dolorosissimo dramma. La madre del giornalista si è suicidata quando lui aveva soltanto 9 anni, gettandosi dal balcone del quinto piano. Stando a quanto lo stesso Gramellini ha rivelato, la donna soffriva di depressione a causa di un brutto male, un tumore, che non le lasciava tregua. “Mia madre era guarita dal suo brutto male, ma soffriva di depressione e il terrore di stare ancora male la portò a levarsi la vita.” “Quello (di una madre ndr) è un amore che non puoi sostituire; quel tipo di amore non potrà mai essere rimpiazzato da nessuno e tu devi vivere così, devi superare, devi farcela”.