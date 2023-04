Striscia la Notizia torna su Massimo Giletti e Sofia Goggia: «Sarà vero amore?»

Striscia la Notizia ha intercettato un nuovo dettaglio che potrebbe dimostrare una presunta liason tra Massimo Giletti e Sofia Goggia. Da qualche tempo il gossip e il mondo del web parlano di una possibile relazione fra il giornalista e la sciatrice, relazione che però non è stata mai confermata dai due. Quindi, a parte qualche indiscrezione, la notizia non troverebbe fondamenta certe. Il tg satirico di Canale 5, però, non demorde e proprio nella puntata di ieri sera, lunedì 17 aprile, è tornato a parlare dell’ipotetica coppia dopo aver ricevuto una segnalazione da parte del pubblico.

Massimo Giletti e Sofia Goggia: la segnalazione a Striscia la Notizia

I telespettatori, molto attenti ai dettagli ed al gossip, hanno notato che Giletti e la Goggia condividono gli stessi accessori e che, a quanto apre, indosserebbero lo stesso paio di occhiali e lo stesso cappellino: «Un telespettatore ci ha fatto notare che il giornalista e conduttore e la sciatrice bergamasca indossano lo stesso cappellino e gli stessi occhiali. Sarà vero amore o solo una non credibilissima coincidenza?», ha chiesto Striscia. Eppure Giletti, raggiunto da Staffelli per la consegna del tapiro a seguito della chiusura del suo programma su La7, alla domanda sulla sua presunta relazione sentimentale aveva risposto in maniera chiara: «Niente di niente».

Il giornalista sta facendo i conti con la sospensione del suo programma

La verità dunque è ancora lontana e Giletti in questo momento è alle prese con la sospensione del suo programma Non è l’arena. Sempre ai microfoni di Staffelli, il giornalista aveva ironizzato affermando che «magari sono stato allontanato da La7 perché juventino». Domenica 23 aprile, intanto, la trasmissione non andrà in onda e al suo posto ci sarà uno speciale di Enrico Mentana proprio dedicato alla vicenda (in cui non si esclude l’intervento del giornalista torinese).