Massimo Giletti, la frase su Sofia Goggia riaccende il gossip: «Amo le montagne»

Sarà amore tra il giornalista Massimo Giletti e la sciatrice Sofia Goggia? Stando alle ultime indiscrezioni i due si frequenterebbero. In molti hanno visto la conferma del presunto flirt in alcune dichiarazioni dello stesso Giletti di fronte a Francesca Fagnani.

La frase di Massimo Giletti su Sofia Goggia

Durante l’intervista di martedì 28 febbraio a Belve, su Rai 2, il conduttore ha dichiarato: «Amo le montagne. Del resto, vengo da un paese di montagna. Ci sono cresciuto». Il primo a tirar fuori il nome di Sofia Goggia è stato proprio lui stesso. Ha infatti confessato che la sciatrice sarebbe in grado di imitare «in un modo pazzesco» la stessa Francesca Fagnani. Al che la conduttrice, prendendo la palla al balzo, ha affermato: «Adesso ci arriviamo e invitiamo subito la Goggia». Ha poi cercato di strappargli qualche informazione in più, anche nella sfera privata.

«Esiste o è come Mark Caltagirone?», ha chiesto ironica la Fagnani in merito al presunto amore che Giletti dice di avere da una decina d’anni. «Esiste», ha confermato lui senza però fare alcun nome. «Possiamo dire che è in pista?», ha replicato la donna con riferimento evidente alla campionessa olimpica del 2018 in discesa libera. «Mi faccia vivere dei giardini privati e coltivati. Io sono cresciuto in montagna, mi trovo molto a mio agio. Se amo le nevi vincenti? Mi sa che stiamo parlando di una cosa che sappiamo solo noi, chi capisce capisce. I perdenti non mi sono mai piaciuti, comunque», ha dichiarato. Nel maggio 2022, la sciatrice e il giornalista erano stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi per le vie della capitale. Ma, ad oggi, nessuno dei due ha confermato o smentito il rapporto con l’altro.

Le precedenti storie d’amore di Giletti

Per quanto riguarda le relazioni precedenti di Giletti, si da che dal 2011 al 2013 è stato fidanzato con Angela Tuccia, modella, attrice e valletta nota per il suo ruolo di Angela nella soap opera Un posto al Sole. Fra le ex compagne più famose c’è anche Alessandra Moretti, nota esponente del Pd ed ex vice sindaco di Vicenza. Di recente si è parlato anche di un presunto flirt con Antonella Fiordelisi, attuale concorrente del GF Vip 7. Prima della gieffina, si era ipotizzata una relazione fra il conduttore e la bellissima Claudia Gerini, fresca di divorzio. Anche in questo caso, i due erano stati avvistati per le vie di Roma. Si tratta però solo di indiscrezioni e non di storie confermate. Certo è, invece, che uno dei suoi più grandi amori è stata Antonella Clerici.