Massimo Giletti: età, fidanzata, vita privata e programmi del conduttore

Massimo Giletti è nato a Torino il 18 marzo 1962 ed è figlio dell’imprenditore Giletti dell’omonima azienda tessile fondata nel 1884 dal bisnonno del conduttore. Suo padre Emilio, prima di dedicarsi all’impresa di famiglia, è stato un pilota automobilistico nelle scuderie della Ferrari e poi della Maserati.

Chi è Massimo Giletti

Giletti intraprende la carriera da giornalista e nel 1988 fa il suo esordio nella redazione di Mixer, debuttando poi come conduttore televisivo nel 1994 in Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia su Rai 2. Diventa il volto di punta della Rai, dove dal 1996 al 2001 presenta I fatti vostri e nel 2002 Casa Raiuno. Nel 2004 presenta Domenica In insieme a Mara Venier e dal 2005 fino al 2016 conduce il talk-show L’arena. L’anno successivo lascia a malincuore la Rai e passa a La7 dove conduce Non è l’arena. Dal 2020 Giletti vive sotto scorta a causa delle minacce di morte ricevute dalla mafia a seguito di un’inchiesta sulle scarcerazioni di mafiosi durante la pandemia Covid-19.

La vita privata

Volto noto del piccolo schermo, Giletti ha fatto parlare di sé anche per alcune storie d’amore molto importanti come quella con Antonella Clerici e quella con la modella Angela Tuccia, con la quale è stato per ben 10 anni. Quest’estate, il conduttore è stato paparazzato dal settiminale Chi con una modella di 24 anni, Antonella Fiordelisi, ora concorrente del Grande Fratello Vip. Secondo alcune indiscrezioni, però, la storia sarebbe terminata prima dell’ingresso della modella nella casa del Grande Fratello.

Nella vita privata di Massimo Giletti, attualmente, sembrerebbe non esserci alcuna nuova fidanzata. Ma durante la sua presenza a Belve, il programma di Francesca Fagnani, ha dichiarato di avere una compagna da dieci anni. Più volte si è vociferato di una possibile relazione con Barbara D’Urso, ma i due sono legati solo da una forte amicizia.