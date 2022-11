Massimo Galli, la Procura chiede il processo per i concorsi truccati

Turbativa d’asta e falso: sono queste le accuse con cui la procura di Milano intende chiedere il processo per Massimo Galli. L’infettivologo in pensione aveva subìto altre accuse nel corso delle indagini, ma queste erano state archiviate prima della chiusura delle stesse a settembre 2022. Quindi, in piedi restano solo le ipotesi di reato che ora la procura intende portare in tribunale con una richiesta ufficiale di rinvio a giudizio.

Massimo Galli, la procura di Milano richiede processo per falso e turbativa d’asta

Stando alle ipotesi avanzate dalla procura, Galli avrebbe pilotato dei concorsi pubblici per l’assegnazione di posti da ricercatore e da professore all’Università Statale di Milano, alla facoltà di Medicina dove insegnava prima di andare in pensione. Secondo le accuse, l’infettivologo, che lavorava anche all’ospedale Sacco, faceva parte della commissione giudicatrice al concorso pubblico. I punteggi per definire le graduatorie si sarebbero dovuti assegnare con tutti i commissari presenti.

Per la procura, invece, Galli avrebbe fatto tutto da solo, coinvolgendo gli altri commissari solo in un secondo momento e concordando quindi solo dopo i punteggi. In sua difesa, l’infettivologo avrebbe dichiarato, invece, che non ci sarebbero stati i punteggi prima della riunione dei commissari, avvenuta in streaming nel febbraio 2020, in piena pandemia.

Le ipotesi della procura a processo

La procura è anche convinta che Galli non fosse da solo. Infatti, risulterebbe nel registro degli indagati anche un certo Agostino Riva, collaboratore di Galli, che avrebbe indicato quali punteggi assegnare. Così, la procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio a Galli e a Riva.

La richiesta è arrivata a firma dei pubblici ministeri Bianca Maria Eugenia Baj Macario, Carlo Scalas e del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli. La notifica di conclusione delle indagini era arrivata a Galli lo scorso settembre.