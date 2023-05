Massimo Enrico Milone morto a 67 anni: è stato il responsabile di Rai Vaticano

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Massimo Milone: per dieci anni capo redattore centrale del Tgr Campania, dal 2002 al 2008 fu presidente nazionale dell’Ucsi, subentrando a Emilio Rossi. Già direttore di Rai Vaticano, era da poco andato in pensione. Milone, 67 anni, è stato stroncato da un malore improvviso mentre si trovava nella sua casa di Napoli.

Chi era Massimo Enrico Milone, morto per un malore

Milone fece il suo primo ingresso in Rai nel 1979, dopo aver collaborato da giovane con il quotidiano Avvenire. Il giornalista fece l’inviato per avvenimenti come il rapimento di Ciro Cirillo e il terremoto dell’Irpinia del 1980. La sua attività decennale come direttore del Tgr Campania, lo portò, insieme a Milnao, al primo Tg nazionale del mattino, «Buongiorno Italia».

La nomina come responsabile di Rai Vaticano

Nella seconda fase della sua carriera, Milone ricevette la nomina come responsabile di Rai Vaticano, occupandosi di gestire trasmissioni televisive di carattere religioso, in particolare riguardanti la Santa Sede. Fu proprio il giornalista prematuramente scomparso, con l’inizio del Giubileo straordinario della misericordia, a ideare lo speciale «Il Giubileo di Francesco», in onda su Rai1. Milone ha inoltre seguito successivamente i viaggi del Pontefice tra Cuba, Stati Uniti e Messico. Il giornalista del Vaticano ha scritto sei libri e diversi saggi giuridici.