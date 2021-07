Giro estivo di nomine In Ferrovie. Il ceo Luigi Ferraris ha ingaggiato Luca Torchia e Massimo Bruno: il primo a capo della Comunicazione del Gruppo, il secondo dal 2 agosto sarà capo delle relazioni istituzionali. Bruno – napoletano, classe ’65 – viene da una lunga carriera in Enel (è entrato nel 1999) dove è stato responsabile affari istituzionali e recentemente Head of People and Organization Italy. Torchia invece è stato responsabile delle relazioni esterne e sostenibilità in Terna con un passato in Poste Italiane e Enel.

Galimi lascia Deutsche Bank per lo Ior

Novità anche in Deutsche Bank. Vincenzo Galimi lascia la direzione Comunicazione per diventare responsabile Comunicazione dello Ior. Al suo posto arriva Valerio Mancino, nominato Head of Communications & CSR Italy. Trentanove anni, Mancino è entrato in Deutsche Bank nel 2017 come deputy Head of Communications Italy. Precedentemente è stato Corporate Communications manager in Sky Italia e Senior Pr manager presso Carlobruno&associati. In passato ha lavorato anche come assistente parlamentare. Galimi, 52 anni, prima di entrare in Deutsche Bank è stato per 10 anni direttore della Comunicazione di Assogestioni.