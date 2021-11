Massimo Bossetti vince un premio letterario con la poesia Sette anni

Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio della 13enne Yara Gambirasio, si è classificato terzo al concorso letterario Scrittori dentro 2021 con la poesia Sette anni. Sono gli anni passati dal 16 giugno 2014, giorno in cui il muratore di Mapello venne arrestato per l’omicidio di Yara. Il testo della poesia è stato anticipato da Oggi. A rivelare che Bossetti aveva scritto e vinto un premio è stato Claudio Salvagni, uno dei legali di Bossetti, proprio durante la trasmissione Iceberg di Telelombardia. «Da sette anni vivo nel buco. C’è la mia branda, il mio sgabello, il mio Gesù. Alle pareti è appeso il resto della vita, almeno quello che ne rimane», è l’incipit del componimento di Bossetti premiato dalla giuria composta tra gli altri da Lella Costa e Sergio Gnudi. Avendo conquistato il terzo posto, Bossetti che sta scontando la pena nel carcere milanese di Bollate, si è aggiudicato un premio in denaro del valore di 100 euro.

Tra i partecipanti al concorso Scrittori dentro anche Cesare Battisti

L’associazione Artisti Dentro Onlus, che cura il concorso nelle forme d’arte scrittura, pittura e arte culinaria, a Tgcom24 ha sottolineato che «Bossetti partecipa ai progetti sia nella scrittura con lo pseudonimo Nicolas Comi sia con il suo nome anagrafico nella pittura (mail art) e nell’arte culinaria». Uno pseudonimo non certo scelto a caso: Nicolas è il nome del figlio di Bossetti, mentre Comi il cognome della moglie. Tra i partecipanti ai concorsi organizzati da Artisti Dentro c’è anche Cesare Battisti, premiato sempre per la narrativa.

Il testo completo della poesia di Massimo Bossetti

C’è la mia branda/il mio sgabello/il mio Gesù./Alle pareti è appeso/il resto della vita,/almeno quello che rimane/Da sette anni

conosco ogni crepa,/crepe dei muri, dei pavimenti,/crepe del mio cuore./Non so cosa, non so quanto/troverò di fuori/fuori da questo buco/di cemento./Da sette anni parlo alle stelle/alla luna, parlo ai miei cari,/tentando così di evadere/il dolore e la sofferenza…/solo infiniti assordanti/silenzi./Da sette anni/penso al giorno/che sarò fuori./Avrò bisogno/di altri sette anni/per aiutarmi a vivere.