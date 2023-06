La gaffe di Massimo Boldi sul tweet di Meloni per Berlusconi: «Ora tocca a te»

«Ora tocca a te». Massimo Boldi, celebre attore e volto noto della comicità del cinema italiano, scivola nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi a causa di queste quattro parole, twittate sotto al ricordo della premier Giorgia Meloni. Cipollino, nome con cui è conosciuto dagli anni ’80, ha commentato proprio il video con cui la presidente del Consiglio ha ripercorso il cammino politico al fianco di Berlusconi, da alleati negli ultimi anni. L’intento di Boldi era probabilmente quello di incitare Giorgia Meloni, per cui prova stima da sempre e più volte osannata sui social. Ma non c’è riuscito e anzi è scivolato in una gaffe tremenda.

Boldi: «Ora tocca a te». Poi cancella il tweet

A beffare Boldi non è stato tanto il tempismo, sebbene non sia stato corretto, secondo molti utenti social, commentare in una giornata in cui si compiangeva una persona scomparsa. L’attore è scivolato sulla frase stessa, che in risposta al tweet di Giorgia Meloni suonava quasi come una minaccia. La premier, infatti, a corredo del video ha scritto: «A Dio, Silvio». Boldi, con «ora tocca a te», sembrava rispondere proprio a questa frase. E come se non bastasse, dopo essere diventato virale, ha cancellato il tweet. Quasi un autogol, peraltro inutile, visto che in tanti avevano già provveduto a salvare e condividere lo screenshot del commento.

Ovviamente Massimo Boldi voleva dire un'altra cosa e infatti ha cancellato il tweet. Però ho riso tanto. Ma tanto tanto tanto. 😂#SilvioBerlusconi #MassimoBoldi

Quando Boldi disse di Meloni: «Mi piacerebbe come premier»

Al di là dello scivolone di ieri, che Massimo Boldi sia politicamente vicino alle idee di Giorgia Meloni è risaputo. Repubblica ripercorre i primi tweet e le parole dell’attore in favore della leader di Fratelli d’Italia. Già nel 2021, Cipollino aveva detto: «Mi piacerebbe come premier. È molto cresciuta ultimamente, la seguo nei dibattiti e mi appassiona. Ha dei toni da sindacalista che ti trascinano».