Massimiliano Lucietti ucciso con un colpo alla nuca: escluso il suicidio

La perizia balistica sul volto di Massimiliano Lucietti è chiara: l’ipotesi del suicidio è stata totalmente esclusa dagli inquirenti e ritenuta impossibile. A questo punto, si pensa che a togliere la vita al giovane cacciatore di 24 anni sia stata un’altra persona e si cercano colpevoli indagando anche nella vita privata del ragazzo.

Il risultato della perizia su Massimiliano Lucietti

La perizia a Massimiliano Lucietti, 24enne volontario dei vigili del fuoco e dipendente presso le Fucine Film di Ossana, ha escluso con certezza una delle ipotesi della morte del giovane, vale a dire quella del suicidio. Infatti, l’esame ha stabilito che il foro del proiettile che ha tolto la vita al ragazzo è sulla nuca. La perizia inoltre ha asserito che il colpo è stato sparato da una distanza di mezzo metro ed è uscito dal collo.

Balisticamente, era impossibile che il ragazzo si potesse sparare da solo e questo ha escluso anche l’ipotesi di un incidente di caccia autonomo. Tutti questi risultati sembrano avvalorare soltanto una tesi: Massimiliano Lucietti è stato ucciso da qualcuno, dunque ora le autorità sono in cerca dell’eventuale colpevole e omicida.

Il probabile assassino

A questo punto, i sospetti ricadono su Maurizio Gionta, uomo di 59 anni che si è tolto la vita, sparandosi in testa, il giorno seguente alla morte di Massimiliano Lucietti. Infatti, Gionta è stato colui che ha ritrovato il corpo del ragazzo ma poco dopo ha deciso di farla finita per motivi sconosciuti.

Tuttavia, gli agenti non escludono che insieme a Massimiliano Lucietti e Maurizio Gionta potesse esserci anche un terzo cacciatore, una persona che potrebbe aver ucciso il giovane. Dopo aver ritrovato il corpo, gli agenti avevano ascoltato Gionta come persona informata sui fatti ma non come indagato. Poi il suicidio e il ritrovamento di un bigliettino nella sua auto che recitava: «Non incolpatemi per quello che non ho fatto». Insomma, un vero mistero che la Procura di Trento cercherà di risolvere dopo aver aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.